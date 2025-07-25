Lisuan G100: китайская видеокарта опередила NVIDIA RTX 4060

Китайская видеокарта от Lisuan Technology прошла первый тест в Geekbench с результатами на уровне современных среднебюджетных решений конкурентов.

Похоже, что Lisuan Technology выпустила новую ревизию своего графического ускорителя Lisuan G100. Он имеет 48 основных вычислительных блоков с максимальной частотой до 2000 МГц и 12 ГБ видеопамяти. Заявленные характеристики существенно отличаются в лучшую сторону от начальной версии с 32 Compute Units, 300 МГц и 256 МБ, которая около месяца назад «засветилась» в Geekbench и продемонстрировала производительность на уровне старой GeForce GTX 660 Ti. Вероятно, тогда тестировался ранний прототип.

Обновленные характеристики новинки уже больше напоминают современные GPU и, например, по количеству вычислительных блоков карта не отстает от представленной в мае AMD Radeon RX 9070 GRE (48 Compute Units) и NVIDIA GeForce RTX 5070 (48 Streaming Multiprocessors), которая вышла в марте. Конечно, напрямую сравнивать исполнительные модули разных архитектур некорректно, но некоторое общее представление получить можно. Об архитектуре TrueGPU известно лишь то, что Lisuan Technology разработала ее с нуля, без использования сторонней интеллектуальной собственности.

Пока что карта отметилась лишь прохождением теста производительности на платформе OpenCL в Geekbench. Результат составил 111 290 баллов. Если сравнить его со средними результатами других видеокарт в данном бенчмарке, то получится, что G100 показала на 2% более высокую производительность чем Intel Arc A770, на 10% — чем NVIDIA RTX 4060, и аж на 27% — чем AMD Radeon RX 9060 XT. В то же время RTX 5060 наоборот опережает G100 на 9%.

В ближайшее время Lisuan Technology должна провести презентацию новинки, об этом компания сообщила в официальном аккаунте WeChat. Поэтому вскоре информации о G100 появится еще больше.

Источник: Tom’s Hardware