Новости Устройства 25.07.2025 comment views icon

Lisuan G100: китайская видеокарта опередила NVIDIA RTX 4060

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Олексій Єрін

Автор новостей

Lisuan G100: китайская видеокарта опередила NVIDIA RTX 4060

Китайская видеокарта от Lisuan Technology прошла первый тест в Geekbench с результатами на уровне современных среднебюджетных решений конкурентов.

Похоже, что Lisuan Technology выпустила новую ревизию своего графического ускорителя Lisuan G100. Он имеет 48 основных вычислительных блоков с максимальной частотой до 2000 МГц и 12 ГБ видеопамяти. Заявленные характеристики существенно отличаются в лучшую сторону от начальной версии с 32 Compute Units, 300 МГц и 256 МБ, которая около месяца назад «засветилась» в Geekbench и продемонстрировала производительность на уровне  старой GeForce GTX 660 Ti. Вероятно, тогда тестировался ранний прототип.

Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
Сравнение характеристик разных версий Lisuan G100 / Tom’s Hardware

Обновленные характеристики новинки уже больше напоминают современные GPU и, например, по количеству вычислительных блоков карта не отстает от представленной в мае AMD Radeon RX 9070 GRE (48 Compute Units) и NVIDIA GeForce RTX 5070 (48 Streaming Multiprocessors), которая вышла в марте. Конечно, напрямую сравнивать исполнительные модули разных архитектур некорректно, но некоторое общее представление получить можно. Об архитектуре TrueGPU известно лишь то, что Lisuan Technology разработала ее с нуля, без использования сторонней интеллектуальной собственности.

Пока что карта отметилась лишь прохождением теста производительности на платформе OpenCL в Geekbench. Результат составил 111 290 баллов. Если сравнить его со средними результатами других видеокарт в данном бенчмарке, то получится, что G100 показала на 2% более высокую производительность чем Intel Arc A770, на 10% — чем NVIDIA RTX 4060, и аж на 27% — чем AMD Radeon RX 9060 XT. В то же время RTX 5060 наоборот опережает G100 на 9%.

Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
Результаты в Geekbench / Tom’s Hardware

В ближайшее время Lisuan Technology должна провести презентацию новинки, об этом компания сообщила в официальном аккаунте WeChat. Поэтому вскоре информации о G100 появится еще больше.

Источник: Tom’s Hardware

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