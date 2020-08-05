Logitech представила новый игровой руль Logitech G923 с поддержкой технологии обратной связи TrueForce для ПК, PS и Xbox по цене $400

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Компания Logitech представила новый игровой руль Logitech G923 Racing Wheel and Pedals с поддержкой фирменной системы реалистичной тактильной обратной связи TrueForce, который можно использовать на ПК и консолях PS/Xbox. В последнем случае можно выбрать стиль оформления, вдобавок владельцы консолей оценят встроенный в руль геймпад со знакомым расположением кнопок.

По словам разработчиков, Logitech TrueForce «революционно улучшает игровой процесс». Применяя современную игровую физику и обработку звука в реальном времени, она дает возможность пользователю ощущать рев двигателя, сцепление шин, рельеф трассы и обратную связь на руле.

Система TrueForce подключается непосредственно к внутриигровым алгоритмам, опрашивая их 4000 раз в секунду для достижения высокого уровня реалистичности и детализации в поддерживаемых играх (их список можно уточнить на сайте).

Комплект Logitech G923 Racing Wheel and Pedals предлагает пользователю металлический руль с кожаным покрытием и блок из трех педалей с покрытием из полированной стали. Система обратной связи построена на шестернях и двух моторах с защитой от перегрева. Педаль тормоза оснащается пружиной возврата, которая повышает отзывчивость педали и улучшает управляемость и реалистичность использования.

На руль вынесен цветной светодиодный указатель частоты оборотов двигателя, предупреждающий водителя о достижении максимальных оборотов двигателя на текущей передаче.

Встроенный 24-позиционный контроллер в виде колесика позволяет гонщику легко настраивать систему управления сцеплением с покрытием, крутящий момент, систему курсовой устойчивости, тормозное усилие и др.

Вдобавок программируемая система контроля старта (launch control) с двойным сцеплением, позволяет гонщикам оторваться от соперников, обеспечивая максимальное сцепление с дорогой и минимальную пробуксовку шин.

В Украине Logitech G923 Racing Wheel and Pedals предварительно ожидается в сентябре 2020 года, в США модель появится в проадже уже в августе по цене $399,99.

Источник: Logitech