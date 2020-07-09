Loon запустила в Кении первый коммерческий сервис по раздаче интернета с аэростатов





Компания Loon на днях запустила в Кении первый коммерческий сервис, предоставляющий доступ в интернет со стратостатов. Парк из 35 интернет-стратостатов Loon обеспечивает 4G LTE площадь около 50 000 км2 в западных и центральных районах страны, включая ее столицу, Найроби. О важной вехе в своем блоге на Medium рассказал генеральный директор Loon Аластер Вестгарт.

Loon — одно из дочерних предприятий Alphabet (материнский холдинг Google), планирующее предоставлять с помощью стратостатов доступ к интернету и связи жителям отдаленных регионов или областей, пострадавших от стихийных бедствий. Шары Loon работают как ретрансляторы сигнала сетей LTE. Формируя ячеистую сеть, они способны передавать сигнал от абонента через другие стратостаты к базовым станциям и в обратном направлении. Для передачи сигнала между стратостатами Loon используются антенны LTE, но компания также экспериментирует с высокоскоростной лазерной связью.

Система управления аппаратами постоянно отслеживает параметры воздушных потоков вокруг них, чтобы эффективно обходить сильные воздушные потоки десятой дорогой. Это приводит к тому, что маршруты могут быть длинными и извилистыми, но позволяет сократить затраты электроэнергии до минимума, и стратостаты Loon могут летать месяцами. Перед окончанием полета они перемещаются к точке посадки, выпускают газ из шара и раскрывают парашют.

Запуск первого коммерческого сервиса в Кении — большое достижение для Loon, чья история началась без малого десять лет назад из экспериментального проекта в лаборатории Google X. До этого момента стратостаты Loon использовались для восстановления связи после стихийных бедствий в Пуэрто-Рико и Перу, но для развертывания полноценного сервиса — никогда.

К этому запуску компания шла несколько лет. Контракт с местным провайдером Telkom Kenya был заключен в 2018 году, в марте 2020 года власти страны разрешили развернуть сеть стратостатов и оказывать услуги связи, и спустя месяц Loon начала тестировать коммерческий сервис. И вот сейчас он заработал полноценно.

К настоящему моменту услугой воспользовалось около 35 000 человек. Шары (компания называет их «летательные аппараты») передвигаются на высоте около 20 км, обеспечивая скорость загрузки данных до 18,9 Мбит/с и скорость отдачи — до 4,74 Мбит/с при задержке в 19 мс.

В перспективе Loon рассчитывает предложить аналогичные коммерческие сервисы в других регионах по всему миру — сейчас компания параллельно работает над несколькими проектами. В этом году она планирует обеспечить интернетом отдаленные районы Амазонии в рамках партнерства с Internet Para Todos Perú. Кроме того, ранее она заключила контракт с Telesat на использование своего сетевого программного обеспечения для управления низкоорбитальными спутниками. Наконец, Loon сотрудничает с AT&T с целью использования своих воздушных шаров для предоставления интернет-услуг в пострадавших от стихийных бедствий районах и с Vodacom для предоставления интернета Мозамбику.

Источник: The Verge и Medium