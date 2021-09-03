



Компания Lotus Group объявила о создании нового подразделения Lotus Technology, которое будет заниматься электрическими двигателями, аккумуляторами, системами автономного движения и другими сферами современного автомобилестроения. Штаб-квартира и фабрика подразделения будут открыты в Ухане (Китай), при этом производство заработает уже до конца текущего года, а Lotus Technology HQ торжественно откроют в 2024 году.

Первой новой моделью станет крупный электрокроссовер (E-segment SUV) с кодовым обозначением Lotus Type 132 — он дебютирует уже в 2022 году. За ним последует четырехдверное купе такого же класса с обозначением Lotus Type 133. В 2015 году компания выпустит более компактный электрокроссовер Lotus Type 134 (D-segment SUV), а в 2016 году — электрический спорткар Lotus Type 135. К моменту анонса серийных версий каждая из этих моделей получит отдельное имя.

Все новинки будут построены на модульной архитектуре Lotus Premium, которая поддерживает создание электромобилей с колесной базой в диапазоне 2900-3100 мм в сегментах от C+ до E. Платформа допускает установку батарейных модулей емкостью от 92 до 120 кВтч, поддерживающих 800 В архитектуру и скоростную зарядку. Созданные на основе Lotus Premium электромобили способны укладываться в 3 секунды во время разгона до 100 км/ч.

В создание новой китайской фабрики площадью более миллиона квадратных метров компания вложила порядка 900 млн фунтов, при этом одним из инвесторов выступил местный бизнесмен Ли Бин — основатель компании NIO. Фабрика расчитана на объем производства 150 тыс. электромобилей в год, на ее территории также построили испытательный трек с 16 поворотами, где автомобили смогут разгоняться до 230 км/ч.

Четверка электрических новинок присоединится к первому электромобилю компании — спорткару Lotus Evija с мощностью 2000 л.с., разгоном до сотни менее 3 секунд, максимальной скоростью 320 км/ч и запасом хода 345 км по измерительному циклу WLTP. Компания выпустит всего 130 экземпляров этого спорткара с ценником порядка $2,1 млн.

Источник: Lotus