На Apple TV+ стартовал второй сезон комедийного сериала «Платонические отношения» с Сетом Рогеном и Роуз Бирн в главных ролях, который поразил критиков даже больше, чем первый.

Сейчас второй сезон сериала «Платонические отношения» имеет идеальные 100% от критиков (на основе 27 рецензий) и 81% от зрителей (на основе 50+ отзывов) на Rotten Tomatoes.

Бирн и Роген известны своими комедийными ролями и ранее актеры уже появлялись вместе, как супружеская пара в комедийном фильме Зака Эфрона «Соседи». На этот раз дуэт предстает в роли друзей Сильвии и Уилла, которые в прошлом имели платонические отношения, а по достижении среднего возраста пробуют возобновить общение после долгой паузы. Дружба становится всепоглощающей и «комедийно дестабилизирует жизнь» этих двоих.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

В актерском составе второго сезона также есть Люк Макфарлейн и Карла Галло, а также приглашенные звезды — Эйди Брайант, Кайл Муни и Бек Беннетт. Режиссерами и соавторами сценария выступили Ник Столлер и Франческа Дельбанко.

«Если вы колебались после первого сезона, знайте, что второй официально нашел свое место», — Пол Граймс из Paul’s Trip to the Movies. Джефф Юинг из Collider соглашается с этой оценкой, отмечая актерскую игру Рогена и Бирн, а также сюжет, успешно использующий «свежий материал взрослых кризисов» и прерывающийся мастерски написанными диалогами, доводящими до смеха.

«Это комедия для отдыха, которая понимает, что одно преимущество телевидения над кино — это время, и дает вам пять часов в сезон, чтобы насладиться пьянящей компанией Рогена и Бирна… Острая, как черт, и мастерски контролирующая каждое свое движение, Бирн может прибегать к сенсационным комедийным сценам с физическим составом, так же как она прекрасно справляется с поддержкой небольших сцен энергичными реакциями и хитрыми замечаниями», — Бен Треверс, IndieWire.

2025 год стал определяющим для жанра комедий производства Apple TV+, как собственно и для Рогена, который получил главные роли сразу в двух проектах: вышеупомянутых «Платонических отношениях» и «Киностудии», которая побила рекорд по количеству номинаций для комедийного шоу на «Эмми».

Сейчас на Apple TV+ доступны для просмотра первые четыре эпизода второго сезона «Платонических отношений», остальные будут выходить каждую среду.