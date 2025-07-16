Новости Кино 16.07.2025 comment views icon

Все номинанты «Эмми-2025»: ни слова об «Игре в кальмара», сразу два лидера Apple TV+ и первая номинация для Харрисона Форда в 83 года

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Все номинанты «Эмми-2025»: ни слова об «Игре в кальмара», сразу два лидера Apple TV+ и первая номинация для Харрисона Форда в 83 года

В ночь на 16 июля американская телевизионная академия объявила номинантов на 77 премию «Эмми», где наибольшее количество номинаций забрали сразу два сериала Apple TV+.

По количеству номинаций лидировал хитовый «Разделение» с 27 номинациями, за ним следовали «Пингвин» (24 номинации) и еще один проект Apple TV+ под названием «Киностудия» (23 номинации). Последний при этом повторил прошлогодний рекорд «Медведя» по наибольшему количеству упоминаний для комедийного сериала. Netflix, который получил рекордные 160 номинаций в 2020 году, в этом году уступил по количеству HBO Max со 142 номинациями за такие шоу как вышеупомянутый «Пингвин», «Белый лотос», «Одни из нас» и «Хитрости» (у Netflix, для сравнения, 120, а у Apple 81).

Среди актеров отметилась звезда сериала «Мэтлок» Кэти Бейтс, которая в свои 77 лет стала самой старшей женщиной, номинированной в категории главной драматической актрисы, тогда как Харрисон Форд получил свою первую номинацию на «Эмми» в 83 года, благодаря роли в сериале «Терапия».

Из интересного: второй сезон «Игры в кальмара» не получил ни одной из номинаций (у первого, для сравнения, их было 14 и из них 6 побед), а «Киностудия» заняла пять из шести мест в категории «Приглашенный актер в комедии», с номинациями для Брайана Крэнстона, Дэйва Франко, Энтони Маки, Рона Говарда и Мартина Скорсезе — все, кроме Крэнстона, играли самих себя.

Напомним, что в прошлом году «Сёгун» забрал рекордные 18 наград на «Эмми-2024».

Все номинанты «Эмми-2025» (основные и актерские категории)

Лучший драматический сериал

  • «Андор»
  • «Дипломатка»
  • «Одни из нас»
  • «Рай»
  • «Питт»
  • «Разделение»
  • «Медленные лошади»
  • «Белый лотос»

Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа Эбботт»
  • «Медведь»
  • «Хитрости»
  • «Никто этого не хочет»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Терапия»
  • «Киностудия»
  • «Чем мы заняты в тени»

Лучший мини-сериал или сериал-антология

  • «Переходный возраст»
  • «Черное зеркало»
  • «Умираю, как хочу секса»
  • «Монстры: история братьев Менендес»
  • «Пингвин»

Лучший актер драматического сериала

  • Стерлинг К. Браун, «Рай»
  • Гэри Олдмен, «Медленные лошади»
  • Педро Паскаль, «Одни из нас»
  • Адам Скотт, «Разделение»
  • Ной Уайл, «Питт»

Лучшая актриса драматического сериала

  • Кэти Бейтс, «Мэтлок»
  • Шэрон Хорган, «Заговор сестёр Гарви»
  • Бритт Лоуэр, «Разделение»
  • Белла Рамзи, «Одни из нас»
  • Кэри Рассел, «Дипломатка»

Лучший актер комедийного сериала

  • Адам Броуди, «Никто этого не хочет»
  • Сет Роген, «Киностудия»
  • Джейсон Сигел, «Терапия»
  • Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
  • Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

Лучшая актриса комедийного сериала

  • Узо Адуба, «Резиденция»
  • Кристен Белл, «Никто этого не хочет»
  • Квинта Брансон, «Начальная школа Эбботт»
  • Айо Эдебири, «Медведь»
  • Джин Смарт, «Хитрости»

Лучший актер мини-сериала или сериала-антологии

  • Колин Фаррелл, «Пингвин»
  • Стивен Грэм, «Переходный возраст»
  • Джейк Джилленхол, «Презумпция невиновности»
  • Брайан Тайри Генри, «Наркозлодеи»
  • Купер Кох, «Монстры: история братьев Менендес»

Лучшая актриса мини-сериала или сериала-антологии

  • Кейт Бланшетт, «Дисклеймер»
  • Меганн Фахи, «Сирены»
  • Рашида Джонс, «Черное зеркало»
  • Кристин Милиоти, «Пингвин»
  • Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

  • Зак Черри, «Разделение»
  • Уолтон Гоггинс, «Белый лотос»
  • Джейсон Айзекс, «Белый лотос»
  • Джеймс Марсден, «Рай»,
  • Сэм Роквелл, «Белый лотос»
  • Трамелл Тиллман, «Разделение»
  • Джон Туртурро, «Разделение»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

  • Патрисия Аркетт, «Разделение»
  • Кэрри Кун, «Белый лотос»
  • Кэтрин ЛаНаса, «Питт»
  • Джулианна Николсон, «Рай»
  • Паркер Поузи, «Белый лотос»
  • Наташа Ротвелл, «Белый лотос»
  • Эйми Лу Вуд, «Белый лотос»

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

  • Айк Барингольц, «Киностудия»
  • Колман Доминго, «Четыре времени года»
  • Гаррисон Форд, «Терапия»
  • Джефф Хиллер, «Кто-то где-то»
  • Эбон Мосс-Бахрах, «Медведь»
  • Майкл Ури, «Терапия»
  • Боуэн Ян, «Субботним вечером в прямом эфире»

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

  • Лиза Колон-Заяс, «Медведь»
  • Ханна Айнбиндер, «Хитрости»
  • Кэтрин Ган, «Киностудия»
  • Джанель Джеймс, «Начальная школа Эбботт»
  • Кэтрин О’Хара, «Киностудия»
  • Шерил Ли Ральф, «Начальная школа Эбботт»
  • Джессика Уильямс, «Терапия»

Лучший актер второго плана мини-сериала или сериала-антологии

  • Хавьер Бардем, «Монстры: история братьев Менендес»
  • Билл Кэмп, «Презумпция невиновности»
  • Оуэн Купер, «Переходный возраст»
  • Роб Делейни, «Умираю, как хочу секса»
  • Питер Сарсгаард, «Презумпция невиновности»
  • Эшли Уолтерс, «Переходный возраст»

Лучшая актриса второго плана мини-сериала или сериала-антологии

  • Эрин Догерти, «Переходный возраст»
  • Рут Негга, «Презумпция невиновности»
  • Хлоя Севиньи, «Монстры: история братьев Менендес»
  • Дженни Слейт, «Умираю, как хочу секса»
  • Кристин Тремарко, «Переходный возраст»

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