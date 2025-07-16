Все номинанты «Эмми-2025»: ни слова об «Игре в кальмара», сразу два лидера Apple TV+ и первая номинация для Харрисона Форда в 83 года

В ночь на 16 июля американская телевизионная академия объявила номинантов на 77 премию «Эмми», где наибольшее количество номинаций забрали сразу два сериала Apple TV+.
По количеству номинаций лидировал хитовый «Разделение» с 27 номинациями, за ним следовали «Пингвин» (24 номинации) и еще один проект Apple TV+ под названием «Киностудия» (23 номинации). Последний при этом повторил прошлогодний рекорд «Медведя» по наибольшему количеству упоминаний для комедийного сериала. Netflix, который получил рекордные 160 номинаций в 2020 году, в этом году уступил по количеству HBO Max со 142 номинациями за такие шоу как вышеупомянутый «Пингвин», «Белый лотос», «Одни из нас» и «Хитрости» (у Netflix, для сравнения, 120, а у Apple — 81).
Среди актеров отметилась звезда сериала «Мэтлок» Кэти Бейтс, которая в свои 77 лет стала самой старшей женщиной, номинированной в категории главной драматической актрисы, тогда как Харрисон Форд получил свою первую номинацию на «Эмми» в 83 года, благодаря роли в сериале «Терапия».
Из интересного: второй сезон «Игры в кальмара» не получил ни одной из номинаций (у первого, для сравнения, их было 14 и из них 6 побед), а «Киностудия» заняла пять из шести мест в категории «Приглашенный актер в комедии», с номинациями для Брайана Крэнстона, Дэйва Франко, Энтони Маки, Рона Говарда и Мартина Скорсезе — все, кроме Крэнстона, играли самих себя.
Напомним, что в прошлом году «Сёгун» забрал рекордные 18 наград на «Эмми-2024».
Все номинанты «Эмми-2025» (основные и актерские категории)
Лучший драматический сериал
- «Андор»
- «Дипломатка»
- «Одни из нас»
- «Рай»
- «Питт»
- «Разделение»
- «Медленные лошади»
- «Белый лотос»
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа Эбботт»
- «Медведь»
- «Хитрости»
- «Никто этого не хочет»
- «Убийства в одном здании»
- «Терапия»
- «Киностудия»
- «Чем мы заняты в тени»
Лучший мини-сериал или сериал-антология
- «Переходный возраст»
- «Черное зеркало»
- «Умираю, как хочу секса»
- «Монстры: история братьев Менендес»
- «Пингвин»
Лучший актер драматического сериала
- Стерлинг К. Браун, «Рай»
- Гэри Олдмен, «Медленные лошади»
- Педро Паскаль, «Одни из нас»
- Адам Скотт, «Разделение»
- Ной Уайл, «Питт»
Лучшая актриса драматического сериала
- Кэти Бейтс, «Мэтлок»
- Шэрон Хорган, «Заговор сестёр Гарви»
- Бритт Лоуэр, «Разделение»
- Белла Рамзи, «Одни из нас»
- Кэри Рассел, «Дипломатка»
Лучший актер комедийного сериала
- Адам Броуди, «Никто этого не хочет»
- Сет Роген, «Киностудия»
- Джейсон Сигел, «Терапия»
- Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
- Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
Лучшая актриса комедийного сериала
- Узо Адуба, «Резиденция»
- Кристен Белл, «Никто этого не хочет»
- Квинта Брансон, «Начальная школа Эбботт»
- Айо Эдебири, «Медведь»
- Джин Смарт, «Хитрости»
Лучший актер мини-сериала или сериала-антологии
- Колин Фаррелл, «Пингвин»
- Стивен Грэм, «Переходный возраст»
- Джейк Джилленхол, «Презумпция невиновности»
- Брайан Тайри Генри, «Наркозлодеи»
- Купер Кох, «Монстры: история братьев Менендес»
Лучшая актриса мини-сериала или сериала-антологии
- Кейт Бланшетт, «Дисклеймер»
- Меганн Фахи, «Сирены»
- Рашида Джонс, «Черное зеркало»
- Кристин Милиоти, «Пингвин»
- Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»
Лучший актер второго плана в драматическом сериале
- Зак Черри, «Разделение»
- Уолтон Гоггинс, «Белый лотос»
- Джейсон Айзекс, «Белый лотос»
- Джеймс Марсден, «Рай»,
- Сэм Роквелл, «Белый лотос»
- Трамелл Тиллман, «Разделение»
- Джон Туртурро, «Разделение»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Патрисия Аркетт, «Разделение»
- Кэрри Кун, «Белый лотос»
- Кэтрин ЛаНаса, «Питт»
- Джулианна Николсон, «Рай»
- Паркер Поузи, «Белый лотос»
- Наташа Ротвелл, «Белый лотос»
- Эйми Лу Вуд, «Белый лотос»
Лучший актер второго плана в комедийном сериале
- Айк Барингольц, «Киностудия»
- Колман Доминго, «Четыре времени года»
- Гаррисон Форд, «Терапия»
- Джефф Хиллер, «Кто-то где-то»
- Эбон Мосс-Бахрах, «Медведь»
- Майкл Ури, «Терапия»
- Боуэн Ян, «Субботним вечером в прямом эфире»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
- Лиза Колон-Заяс, «Медведь»
- Ханна Айнбиндер, «Хитрости»
- Кэтрин Ган, «Киностудия»
- Джанель Джеймс, «Начальная школа Эбботт»
- Кэтрин О’Хара, «Киностудия»
- Шерил Ли Ральф, «Начальная школа Эбботт»
- Джессика Уильямс, «Терапия»
Лучший актер второго плана мини-сериала или сериала-антологии
- Хавьер Бардем, «Монстры: история братьев Менендес»
- Билл Кэмп, «Презумпция невиновности»
- Оуэн Купер, «Переходный возраст»
- Роб Делейни, «Умираю, как хочу секса»
- Питер Сарсгаард, «Презумпция невиновности»
- Эшли Уолтерс, «Переходный возраст»
Лучшая актриса второго плана мини-сериала или сериала-антологии
- Эрин Догерти, «Переходный возраст»
- Рут Негга, «Презумпция невиновности»
- Хлоя Севиньи, «Монстры: история братьев Менендес»
- Дженни Слейт, «Умираю, как хочу секса»
- Кристин Тремарко, «Переходный возраст»
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