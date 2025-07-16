Все номинанты «Эмми-2025»: ни слова об «Игре в кальмара», сразу два лидера Apple TV+ и первая номинация для Харрисона Форда в 83 года

В ночь на 16 июля американская телевизионная академия объявила номинантов на 77 премию «Эмми», где наибольшее количество номинаций забрали сразу два сериала Apple TV+.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

По количеству номинаций лидировал хитовый «Разделение» с 27 номинациями, за ним следовали «Пингвин» (24 номинации) и еще один проект Apple TV+ под названием «Киностудия» (23 номинации). Последний при этом повторил прошлогодний рекорд «Медведя» по наибольшему количеству упоминаний для комедийного сериала. Netflix, который получил рекордные 160 номинаций в 2020 году, в этом году уступил по количеству HBO Max со 142 номинациями за такие шоу как вышеупомянутый «Пингвин», «Белый лотос», «Одни из нас» и «Хитрости» (у Netflix, для сравнения, 120, а у Apple — 81).

Среди актеров отметилась звезда сериала «Мэтлок» Кэти Бейтс, которая в свои 77 лет стала самой старшей женщиной, номинированной в категории главной драматической актрисы, тогда как Харрисон Форд получил свою первую номинацию на «Эмми» в 83 года, благодаря роли в сериале «Терапия».

Из интересного: второй сезон «Игры в кальмара» не получил ни одной из номинаций (у первого, для сравнения, их было 14 и из них 6 побед), а «Киностудия» заняла пять из шести мест в категории «Приглашенный актер в комедии», с номинациями для Брайана Крэнстона, Дэйва Франко, Энтони Маки, Рона Говарда и Мартина Скорсезе — все, кроме Крэнстона, играли самих себя.

Напомним, что в прошлом году «Сёгун» забрал рекордные 18 наград на «Эмми-2024».

Все номинанты «Эмми-2025» (основные и актерские категории)

Лучший драматический сериал

«Андор»

«Дипломатка»

«Одни из нас»

«Рай»

«Питт»

«Разделение»

«Медленные лошади»

«Белый лотос»

Лучший комедийный сериал

«Начальная школа Эбботт»

«Медведь»

«Хитрости»

«Никто этого не хочет»

«Убийства в одном здании»

«Терапия»

«Киностудия»

«Чем мы заняты в тени»

Лучший мини-сериал или сериал-антология

«Переходный возраст»

«Черное зеркало»

«Умираю, как хочу секса»

«Монстры: история братьев Менендес»

«Пингвин»

Лучший актер драматического сериала

Стерлинг К. Браун, «Рай»

Гэри Олдмен, «Медленные лошади»

Педро Паскаль, «Одни из нас»

Адам Скотт, «Разделение»

Ной Уайл, «Питт»

Лучшая актриса драматического сериала

Кэти Бейтс, «Мэтлок»

Шэрон Хорган, «Заговор сестёр Гарви»

Бритт Лоуэр, «Разделение»

Белла Рамзи, «Одни из нас»

Кэри Рассел, «Дипломатка»

Лучший актер комедийного сериала

Адам Броуди, «Никто этого не хочет»

Сет Роген, «Киностудия»

Джейсон Сигел, «Терапия»

Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»

Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

Лучшая актриса комедийного сериала

Узо Адуба, «Резиденция»

Кристен Белл, «Никто этого не хочет»

Квинта Брансон, «Начальная школа Эбботт»

Айо Эдебири, «Медведь»

Джин Смарт, «Хитрости»

Лучший актер мини-сериала или сериала-антологии

Колин Фаррелл, «Пингвин»

Стивен Грэм, «Переходный возраст»

Джейк Джилленхол, «Презумпция невиновности»

Брайан Тайри Генри, «Наркозлодеи»

Купер Кох, «Монстры: история братьев Менендес»

Лучшая актриса мини-сериала или сериала-антологии

Кейт Бланшетт, «Дисклеймер»

Меганн Фахи, «Сирены»

Рашида Джонс, «Черное зеркало»

Кристин Милиоти, «Пингвин»

Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

Зак Черри, «Разделение»

Уолтон Гоггинс, «Белый лотос»

Джейсон Айзекс, «Белый лотос»

Джеймс Марсден, «Рай»,

Сэм Роквелл, «Белый лотос»

Трамелл Тиллман, «Разделение»

Джон Туртурро, «Разделение»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Патрисия Аркетт, «Разделение»

Кэрри Кун, «Белый лотос»

Кэтрин ЛаНаса, «Питт»

Джулианна Николсон, «Рай»

Паркер Поузи, «Белый лотос»

Наташа Ротвелл, «Белый лотос»

Эйми Лу Вуд, «Белый лотос»

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Айк Барингольц, «Киностудия»

Колман Доминго, «Четыре времени года»

Гаррисон Форд, «Терапия»

Джефф Хиллер, «Кто-то где-то»

Эбон Мосс-Бахрах, «Медведь»

Майкл Ури, «Терапия»

Боуэн Ян, «Субботним вечером в прямом эфире»

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Лиза Колон-Заяс, «Медведь»

Ханна Айнбиндер, «Хитрости»

Кэтрин Ган, «Киностудия»

Джанель Джеймс, «Начальная школа Эбботт»

Кэтрин О’Хара, «Киностудия»

Шерил Ли Ральф, «Начальная школа Эбботт»

Джессика Уильямс, «Терапия»

Лучший актер второго плана мини-сериала или сериала-антологии

Хавьер Бардем, «Монстры: история братьев Менендес»

Билл Кэмп, «Презумпция невиновности»

Оуэн Купер, «Переходный возраст»

Роб Делейни, «Умираю, как хочу секса»

Питер Сарсгаард, «Презумпция невиновности»

Эшли Уолтерс, «Переходный возраст»

Лучшая актриса второго плана мини-сериала или сериала-антологии

Эрин Догерти, «Переходный возраст»

Рут Негга, «Презумпция невиновности»

Хлоя Севиньи, «Монстры: история братьев Менендес»

Дженни Слейт, «Умираю, как хочу секса»

Кристин Тремарко, «Переходный возраст»