Лучшее компьютерное «железо» 2023 года от Tom’s Hardware

Редакция Tom’s Hardware выбрала лучшее компьютерное железо и устройства 2023 года. Несмотря на ажиотаж вокруг ИИ, сайт считает уходящий год удачным для ПК, компьютерных технологий и энтузиастов.

Лучший процессор: AMD Ryzen 7 7800X3D

Процессоры AMD Ryzen 7000X3D обеспечивают лучшую игровую производительность на рынке. Эти процессоры используют революционный 3D V-Cache от AMD, который повышает производительность в играх за счет увеличения кэш-памяти L3. Новое семейство чипов X3D имеет более современную архитектуру Zen 4. 16-поточный Ryzen 7 7800X3D – лучший выбор для современных игр. К тому же он позволяет создать относительно тихую и экономную систему.

Лучшая материнская плата: ASRock Z790 Nova Wi-Fi

Платы ASRock отличаются широкими возможностями и не очень высокой ценой. Кроме того, другие производители не слишком волновались обновлением материнских плат под Intel 14-го поколения, в то время как ASRock предложила совершенно новую ASRock Z790 Nova Wi-Fi.

Лучшая видеокарта: NVIDIA RTX 4070

Среди всех новых видеокарт NVIDIA RTX 4070 отличается оптимальным сочетанием цены и качества. Основная претензия как к старшим, так и к младшим – они слишком дорогие. RTX 4070 имеет все функции новой архитектуры Ada Lovelace, включая DLSS 3, улучшенную трассировку лучей и поддержку видео AV1. 12 ГБ видеопамяти позволяют не слишком волноваться из-за устаревания видеокарты в ближайшем будущем.

Лучший SSD: Crucial T700

В 2023 году цены на твердотельные накопители достигли дна, также появились SSD PCIe 5.0 M.2. Накопитель Crucial T700 получил контроллер Phison E26 и новый 232-слойный TLC NAND Micron. На фоне других SSD на той же платформе Crucial T700 отличается более высокой скоростью и умеренной ценой.

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Лучший монитор: Samsung Odyssey OLED G9

Широкоформатный Samsung Odyssey OLED G9 имеет диагональ 49 дюймов и поддержку HDR10/HDR10+. Монитор получил соотношение сторон 32:9 и разрешение 5120×1440 (двойное QHD). Odyssey OLED G9 с частотой обновления 240 Гц совместим с AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync. Дополнительные функции: пульт дистанционного управления, поддержка Bluetooth и Wi-Fi, совместимость с Apple AirPlay, Samsung TV Plus и Gaming Hub.

Лучший 3D-принтер: Bambu Lab A1

Bambu Lab появилась на рынке 3D-принтеров в 2022 году, а в 2023 компания представила Bambu Lab A1, который сделал высокоскоростную многоцветную печать доступной для большинства людей. За $399 он имеет отличную скорость, еще $160 стоит блок автоматического переключения 4 материалов.

Лучший одноплатный компьютер: Raspberry Pi 5

Raspberry Pi 5 имеет 64-разрядный процессор Arm Cortex-A76, работающий на частоте 2,4 ГГц, но его можно легко разогнать до 3 ГГц. Он поставляется с 4 или 8 ГБ памяти, модели с 1 и 2 ГБ появятся в 2024 году. Pi 5 представляет PCIe, который можно использовать с NVMe SSD и другими устройствами.

Лучшая гарнитура: Razer BlackShark V2 Pro (2023)

Как сказал старший редактор сайта Эндрю Э. Фридман о разговоре по BlackShark V2 Pro (2023): «Вы звучите лучше, чем в реальной жизни».

Лучшая клавиатура: Asus Rog Strix Scope II 96 Wireless

Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless имеет лучшие переключатели и приятную рекомендованную розничную цену $180. Клавиатура компактна, удобна и поддерживает чрезвычайную автономность в 1500 часов.

Лучший игровой ноутбук: Acer Nitro 16

Acer предлагает мощный игровой лэптоп менее чем за $1000. Nitro 16 оснащен процессором Ryzen 5 7650HS и видеокартой NVIDIA RTX 4050,16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. На борту большое количество портов, включая современные USB4 Type-C. Acer Nitro 16 поддерживает автономную работу более 8 часов и имеет яркий дисплей 165 Гц.

Лучший игровой КПК: Steam Deck OLED

Steam Deck получил 7,4” OLED-дисплей с частотой 90 Гц, а также до 1 ТБ накопитель, батарею 50 Вт·ч и более длинный кабель питания. Также выросла скорость Wi-Fi и Bluetooth. Есть более мощные аналоги, но они используют не слишком оптимизированную Windows 11.

Самый производительный ноутбук: MacBook Pro

16-дюймовый MacBook Pro с процессором M3 Max обеспечивает длительное время автономной работы, отличную производительность и лучшее качество сборки в своем классе.