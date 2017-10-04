«Лучший смартфон для съемок с зумом»: Samsung Galaxy Note8 первым заработал у DxOMark максимальные 100 баллов за качество фото

Меньше двух недель назад специалисты DxOMark оценили смартфон iPhone 8 Plus, назвав его лучшим камерофоном из тех, что им доводилось видеть. И вот вчера на сайте DxOMark вышел обзор новенького Samsung Galaxy Note8. Забегая вперед, в итоге устройство получило за камеру те же 94 балла из 100 возможных, что и iPhone 8 Plus, а также званием «лучшего смартфона для сьемки с зумом». Но интереснее здесь другое.

Прежде всего напомним, что Galaxy Note8 – это первый смартфон Samsung со сдвоенной основной камерой. В данном случае это камера разрешением 12 Мп с оптическим стабилизатором и двукратным оптическим зумом. Основной модуль (1/2.55”, 1,4 мкм) получил широкоугольный объектив с диафрагмой F/1.7, а дополнительный (1/3.6”, 1,0 мкм) — телеобъектив с диафрагмой F/2.4.

Так вот, что касается самого интересного момента, Samsung Galaxy Note8 удалось то, что оказалось не под силу ни одному другому смартфону – за работу с фотографиями новинка получила максимальное количество баллов – 100/100. Таким образом, рекорд iPhone 8 Plus (96 баллов из 100 возможных) не продержался и двух недель.

В плюсы по части съемки фото записали возможность увеличения с коэффициентом 4х без потери качества, детализации или ухудшения цветопередачи, высокую скорость и точность фокусировки, очень низкие шумы в условиях недостаточной освещенности, правильные цвета и хорошую детализацию в условиях хорошего освещения. Что интересно, несколько мелких замечаний к работе камеры Galaxy Note8 в режиме съемки фото у специалистов DxOMark были, но баллов снимать они не стали. В частности, они упоминают ограниченный динамический диапазон при съемке высококонтрастных сцен, часто проявляющиеся пересветы и недосветы, периодические проблемы с применением эффекта боке (эффектное размытия заднего фона) даже при активации соответствующей функции, а также периодические проблемы при слишком ярком свете и в условиях недостаточной освещенности.

А вот качество видео Galaxy Note8 получил гораздо меньше – 84/100. основные претензии у DxOMark были к пересветам и недосветам в высококонтрастных сценах, отсутствию следящего автофокуса в режиме съемки по умолчанию, а также к многочисленным дрожаниям при съемке с рук.

В результате итоговый балл составил упомянутые в самом начале 94/100.

Теперь осталось дождаться вечера и анонса новых смартфонов Google Pixel. Напомним, в прошлом году DxOMark назвали оригинальные модели лучшими камерофонами на рынке.