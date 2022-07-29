Львовский IT кластер исследовал влияние войны на IT Украины: 20% айтишников выехали за границу, а 89% донатят на благотворительность

Львовский IT Кластер рассказал о результатах собственного исследования «IT Research Resilience: Влияние войны на развитие ИТ-индустрии Украины», сообщает издание DOU.UA.

На данный момент около семи тысяч украинских айтишников мобилизовали в ряды ВСУ и ТРО. При этом от 50 до 57 тысяч айтишников после начала полномасштабной войны уехали за границу, из них 64% — женщины. Это составляет 17%-20% от общего количества IT-специалистов по состоянию на декабрь 2021 года.

Кроме того, по данным исследования IT Research Resilience, более 52 тысяч IT-специалистов сейчас проживают в западных областях Украины. Больше всего (37 тысяч) айтишников находятся во Львовской области. Сюда же и переместилось больше всего специалистов из других регионов – около 4300. Следующий по размерам хаб – Ивано-Франковский. В общей сложности здесь проживают 4,5 тыс. айтишников, из которых более 2100 переместились из других областей.

Далее идет Тернопольская область, от общих 3,9 тыс. айтишников количество перемещенных специалистов составляет около 800. Почти 2300 айтишников проживают в Ровенской области, из них более 500 — релоцированы. Из 1700 IT-специалистов в Черновицкой области релоцированы около 900. Общее количество айтишников в Закарпатье и Волыни — по полторы тысячи. Однако если на Волыни количество релоцированных специалистов составляет всего около 500 человек, то в Закарпатье — более 1150 человек.

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Исследование показало, что по договору подряда (ФОП) работают 88% специалистов. По трудовому договору – 14%, а еще 1% указали «Другой» как способ сотрудничества с компанией. При этом 18% ФОП планируют легализоваться за границей, а 4% планируют сменить место регистрации ФОП.

Известно, что 12% айтишников перешли на упрощенную систему уплаты ЕН (то есть уплачивают 2% налога вместо 5%), а 19% просто не знали о такой возможности. В то же время, 203 тысячи айтишников направляют часть личного бюджета на благотворительность, что составляет 89% от общего количества IT-специалистов. 14% донатят более четверти семейного дохода.

41% СЕО IT-компаний планируют в ближайший год открывать новые офисы, 26% сказали, что будут делать это за границей. Самый популярный выбор новой локации – Польша. На нее приходится 20% желающих. По 4% СЕО заявили, что выберут Испанию или США, по 3% высказались за Эстонию и Португалию и по 2% за Болгарию, Румынию и Хорватию.

В то же время, наблюдается низкий уровень интереса к открытию региональных офисов в Украине. 3% планируют открыть офис в Киеве, столько же – во Львове, по 2% — в Днепре, Одессе и Черновцах. А вот в Закарпатье, Тернополе, Ивано-Франковске и Каменец-Подольском открывать офисы не планируют вообще.

Есть три ключевых фактора, которые влияют на будущее Украины в целом и IT в частности, считает украинский предприниматель, публицист и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь. Это война, поддержка Запада и экономическая свобода. Эти факторы формируют три наиболее вероятных сценария будущего.

Демократическая модернизация означает, что война закончилась или заморозилась, Запад активно помогает восстановиться, государство берет курс на либерализацию экономики, не вмешательство, формирует честные и прозрачные правила игры. В таком случае от 87% до 94% айтовцев остаются в Украине, 6% уезжают. Принудительная евроинтеграция — сценарий, при котором война завершилась, западные партнеры дают Украине деньги, экономика восстанавливается, однако существует жесткое государственное регулирование, высокие налоги, минимальная свобода, государство играет большую роль в экономике. В таких условиях от 72% до 86% IT-специалистов готовы остаться, 13% уезжают. Украинский авторитаризм может произойти, если военное время в стране продлят на период ее восстановления. Это означает ограничение экономических прав, свобод, работы оппозиции и т.д. 43-62% айтовцев заявили, что не будут выезжать из Украины в таких условиях, а 36% сказали, что уедут.

Вместе с тем, сегодня 78% руководителей IT-компаний верят, что, несмотря ни на что, отрасль будет расти. И абсолютно никто не считает, что есть сценарий, при котором IT-отрасль будет сильно терять позиции.

Источник: DOU