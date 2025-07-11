Новости Крипто 11.07.2025 comment views icon

Ликвидации коротких позиций достигли рекордных $1 млрд на фоне новых максимумов биткоина

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Ликвидации коротких позиций достигли рекордных $1 млрд на фоне новых максимумов биткоина

После долгого периода тишины биткоин резко рванул вверх. Если еще вчера побит новый рекорд в размере $112 тыс., то уже сегодня цена достигла $118,213.

Как и предупреждали эксперт, резкое падение или рост от цены в $100 тыс. приведет к большим ликвидациям. Поэтому по состоянию на 11 июля ликвидировано 273 036 трейдеров. А общая сумма ликвидаций составила $1,26 млрд. Самый большой заказ на ликвидацию произошел на бирже HTX, это была торговая пара BTC-USDT — $88,55 млн.

Сильнее всего рост BTC ударил по карманам шортистов (тех трейдеров, которые ставили на падение цены). Их позиций ликвидировано на сумму $1.11 млрд. Больше всего ликвидаций было по BTC и ETH.

Бритва также прошлась по трейдерам Джеймсу Винну и Qwatio. Винн положил 27 555 USDC на счет биржи Hyperliquid и получил $3960 реферального вознаграждения, а затем пошел ва-банк с 40-кратной короткой позицией по BTC. Позиция полностью ликвидирована. Qwatio закрыл все бессрочные фьючерсные позиции.

По прогнозам экспертов, приток капитала от институциональных инвесторов и в целом позитивные настроения трейдеров будут толкать цену криптовалют вверх и дальше. Но это может закончиться коррекцией, поскольку многие участники рынка также могут начать фиксировать прибыль, то есть, продавать свои биткоины.

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