Новости Кино 19.02.2024 в 17:05 comment views icon

Линда Гамильтон (самая известная ролью Сары Конор) не будет смотреть 5-й сезон «Странных чудес» (Stranger Things) из-за своего в нем участия

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Юрій Орос

Автор новостей

Линда Гамильтон (самая известная ролью Сары Конор) не будет смотреть 5-й сезон «Странных чудес» (Stranger Things) из-за своего в нем участия

Хотя звезда 5-го сезона «Странных чудес» (Stranger Things) Линда Гамильтон, готовится к путешествию в Хокинс, штат Индиана, она не будет смотреть финальный сезон, хотя является фанаткой этого сериала Netflix в стиле 80-х.

Актриса поделилась, что хотя она «наслаждалась» каждым сезоном сериала, но участие в финальном сезоне «испортит» впечатление от его просмотра.

Когда ты покупаешься на что-то, ты не видишь себя в этом. Поэтому я думаю, что это разрушило шоу для меня. Я никогда не смотрю [проект], если уже в нем участвую. Это бы полностью вывело меня из реальности, если бы я увидела там себя. Поэтому я не буду смотреть [5-й сезон]».

— объяснила Гамильтон.

Актриса — одна из немногих, которые присоединились к популярному научно-фантастическому сериалу для его финального сезона. Ее роль, однако, держится в тайне от зрителей — даже шоураннеры Росс и Мэтт Даффер дали Гамильтон лишь «форму персонажа, но не истории», передаёт Эстрада.

Гамильтон отметила, что она прекрасно проводит время в сериале, съемки которого начались 8 января. Официальный Instagram Stranger Things опубликовал фото всего актерского состава в первый день съемок.

Линда Гамильтон (самая известная ролью Сары Конор) не будет смотреть 5-й сезон «Странных чудес» (Stranger Things) из-за своего в нем участия

Хотя производство сезона уже идет полным ходом, пока что нет никаких новостей о том, когда финал выйдет на Netflix. Поскольку забастовки в Голливуде остановили многие кино- и телепродукции, маловероятно, что 5-й сезон дебютирует раньше 2025 года.

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