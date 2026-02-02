"Люди уговаривали меня уйти из шоу": новый Дамблдор из "Гарри Поттера" назвал взгляды Джоан Роулинг на трансгендеров "непонятными"

Актер Джон Литгоу, который сыграет Дамблдора в сериале «Гарри Поттер», высказался о трансгендерных взглядах Джоан Роулинг. Он считает их «непонятными и ироничными», а также признается, что многие уговаривали его уйти из проекта из-за связи с писательницей.





«Я отношусь к этой теме чрезвычайно серьезно», — сказал Литгоу в комментарии Variety. «Она создала удивительный канон для молодежи, и он проник в сознание общества. Он о добре против зла, добре против жестокости. Я считаю ее взгляды [на трансгендеров] ироничными и непонятными. Никогда с ней не встречался, она не участвует в этой постановке. Но другие люди, с которыми я работаю — замечательные».

Литгоу добавил, что на объявление о его присоединении к миру «Гарри Поттера» немало знакомых отреагировали критически, вплоть до того, что уговаривали актера отказаться от работы над сериалом.

«Это стало трудным решением. Мне было неудобно и неприятно, что люди настаивали на том, чтобы я уволился с работы. Я решил этого не делать», — продолжает Литгоу. «В каноне «Поттера» вы не увидите никаких следов трансфобии. Она написала книги с добротой и принятием. А Дамблдор — прекрасная роль».

В последние годы Роулинг стала одной из самых значительных фигур в дискуссии по вопросам трансгендерности. Комментарии Литгоу прозвучали после аналогичного заявления Ника Фроста, который взял на себя в сериале роль Хагрида.

«Ей позволили высказать свое мнение, а мне позволили высказать свое», — сказал Фрост ранее изданию The Observer. «Они просто никак не совпадают».

Что касается самой Роулинг, то недавно автора спросили, уволила бы она Паапу Эссиеду, который сыграет Северуса Снейпа в сериале HBO, из-за того, что он подписал петицию, призывающую британскую индустрию развлечений лучше защищать трансгендерное сообщество.





«Я не имею полномочий увольнять актера из сериала, и я бы не воспользовалась ими, если бы имела», — заявлял Роулинг. «Я не верю в то, что нужно лишать людей работы или средств к существованию только потому, что они придерживаются юридически защищенных убеждений, которые отличаются от моих».

Напомним, что ранее звезда «Одних из нас» Педро Паскаль публично призвал бойкотировать сериал «Гарри Поттер» из-за связи с Джоан Роулинг, назвав ее заявления о трансгендерах «дерьмовыми».

Тем временем в HBO уже официально объявили, что новый «Гарри Поттер» выйдет в начале 2027 года.