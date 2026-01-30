Ник Фрост написал имя "Хагрид" 7000 раз, чтобы получить роль в сериале "Гарри Поттер"

Суеверия являются обычным делом в области кинематографа, однако новый Хагрид из сериала «Гарри Поттер», кажется, зашел слишком далеко.





Ник Фрост, известный по комедии «Зомби по имени Шон», перенял на себя роль покойного Робби Колтрейна и сыграет Хагрида в сериале «Гарри Поттер», который будет адаптировать все 7 книг Джоан Роулинг в течение следующего десятилетия.

В недавнем интервью актер рассказал, что уже давно знаком со вселенной, поскольку его семья ежегодно просматривает фильмы на Рождество. Однако во время праздничного сезона 2024 года, он как раз проходил пробы в сериал и придумал для себя «хитрый» трюк, который якобы должен был помочь ему в получении роли.

«Я видел все фильмы. Мы начинаем смотреть их всей семьей каждый год 20 декабря и заканчиваем через полторы недели», — рассказывает Фрост. «Поэтому на прошлое Рождество я пересмотрел все фильмы подряд на канале Sky Harry Potter Британский канал, который транслирует только фильмы о Гарри Поттере и ничего больше., выписывая слово «Хагрид» 7000 раз».

Как видим, этот «колдовской» прием сработал. Хотя бесспорно, без актерского таланта и визуальной схожести с персонажем, Фрост в сериале не появился бы. Кроме всего этого, слова актера дают некоторое представление о том, сколько времени длился кастинг на его роль: публичное объявление состоялось только в апреле 2025 года, когда начались сами съемки.





Тогда же Фроста в роли показали на официальных кадрах, вместе с юным Домиником Маклафлином, который играет Гарри. Первые утечки со съемок уже продемонстрировали кадры с путешествием «мальчика, который выжил» и Хагрида на Косую аллею, Дамблдора на побережье, а также визит рыжеволосой семьи Уизли на станцию Кингс-кросс. Релиз ожидаем в 2027 году на HBO и HBO Max.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: IGN