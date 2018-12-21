Macotakara: Apple выпустит iPad mini 5 в первом полугодии 2019 года, а вместе с ним — новый доступный iPad с тонкими рамками и 10-дюймовым экраном

Первая модель iPad mini была представлена в 2012 году и пользовалась немалой популярностью среди тех, кому в первую очередь были важны небольшие габариты и масса. В течение нескольких лет Apple каждый год стабильно выдавала новые iPad mini, но с выходом iPad mini 4 в 2015 году конвейер застопорило. Предполагается, что с выходом модели iPhone 6 Plus и приходом больших смартфонов компактные планшеты стали попросту неинтересны потребителям. Мы уже неоднократно слышали слухи о том, что Apple «завязала» с компактными планшетами и iPad mini 4 станет последним в своем роде. Но вот сейчас проверенное японское издание Macotakara, ссылаясь на информацию от неизвестного тайваньского поставщика комплектующих, утверждает, что iPad mini 5 быть!

Сообщается, что пятое поколение iPad mini будет запущено в массовое производство в конце декабря. Новой модели приписывают старый дизайн, но обновленную начинку – новый процессор и удешевленную панель экрана. Увы, никаких подробностей пока нет. Сообщается только, что выйдет iPad mini 5 в первой половине 2019 года.

Остается добавить, что Apple все еще продает iPad mini 4, правда только в единственной версии со 128 ГБ флэш-памяти. Стоит трехлетняя модель iPad mini 4 $400 или $530 в зависимости от наличия сотового модуля.

Источник также сообщает о том, что Apple также готовит новую крупную модель iPad, которая придет на смену нынешней доступной модели iPad шестового поколения с диагональю 9,7 дюйма. Новая модель сохранит цену на уровне текущей, но предложит новый безрамочный дизайн и вытянется до 10 дюймов.

Источник: Macotakara