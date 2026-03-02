Майнер-одиночка самостоятельно решил блок биткоина стоимостью более $200 000 на оборудовании за $75

На прошлой неделе соло-майнер самостоятельно добыл блок биткоина №938092, потратив около $75 на аренду вычислительной мощности. За это он получил 3,125 BTC — более $200 тыс. на момент добычи. За две недели до этого другой участник рынка добыл еще один блок с шансом менее 0,5%.





По данным Braiins, в случае с блоком №938092 майнер воспользовался моделью hashpower on demand — он арендовал примерно 1 PH/s, заплатив 119 тыс. сатоши и комиссию сервиса. Обработка произошла около 08:04 UTC 24 февраля, что подтверждают данные Mempool.space. Работа выполнялась через инфраструктуру CKPool, которая позволяет добывать блоки самостоятельно, используя серверы пула только для передачи задач и решений. Вместе со стандартным вознаграждением он получил и транзакционные комиссии.

За две недели до этого, в начале февраля другой соло-майнер подтвердил блок №936100 с 3278 транзакциями. Его доход составил 3,153 BTC, из которых 0,028 BTC — комиссии; на тот момент это соответствовало примерно $213-215 тыс. В AtlasPool сообщили, что для этогобыло арендовано около 450 PH/s всего на 90 минут, а математическая вероятность успеха оценивалась в 0,4485%. Несмотря на доминирование крупных пулов, которые обеспечивают более стабильный доход, единичные участники периодически подтверждают блоки самостоятельно. За последние 12 месяцев таким способом найден 21 блок с суммарным вознаграждением около 66 BTC — это примерно на 17% больше, чем годом ранее. В среднем один «одиночный» блок появляется раз в 17,2 дня, но результат напрямую зависит от объема привлеченной мощности и продолжительности ее использования.

Подобные случаи фиксировались и ранее. В конце января еще один соло-майнер добыл блок №933034, получив 3,131 BTC ($289 191) после расходов на аренду около $90; блок содержал 1 129 транзакций, а комиссии добавили 0,006 BTC (примерно $562). В прошлом году в первых числах декабря блок №927474 был найден через CKPool майнером на 270 TH/s с выплатой около $285 тыс. с учетом комиссий. В конце ноября хобби-майнер с ASIC на 6 TH/s, имевший лишь 0,0000007% хешрейта сети, получил 3,146 BTC при шансах 1 к 180 млн. Наконец, в октябре блок 920 440 принес 3,125 BTC и 0,016 BTC комиссий (итого около $347 455 при цене $111 300 за BTC); тогда Umbrel сообщала, что решение было найдено через Public Pool, а блок содержал 2181 транзакцию.

На этом фоне крупнейший публичный майнер США MARA Holdings отчитался об убытке $1,7 млрд в четвертом квартале 2025 года против прибыли $528 млн годом ранее. По оценкам MacroMicro, средняя себестоимость добычи одного BTC сейчас составляет около $84 тыс. при рыночной цене около $65 тыс. с учетом хешрейта сети, сложности, энергоэффективности оборудования и стоимости электроэнергии. В целом, это вселяет оптимизм: даже на фоне роста сложности сети и высокой себестоимости добычи отдельные майнеры продолжают периодически получать полное вознаграждение за блок, рискуя минимальными суммами — хотя такие случаи остаются скорее статистическими исключениями, чем признаком системного изменения правил игры на рынке.





Источник: Х