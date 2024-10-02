«Мандалорец и Грогу» может стать началом новой трилогии «Звездных войн»

Об этом проговорился актер Джанкарло Эспозито.

Поскольку запланированный фильм режиссера Шармин Обейд-Чиной о Рей «отложили», единственное, что сейчас держит Lucasfilm на плаву, — это успех их шоу на Disney Plus «Мандалорец». Поэтому неудивительно, что Lucasfilm решила поставить все свои фишки на фильм «Мандалорец и Грогу».

По словам одной из звезд шоу, Джанкарло Эспозито, «Мандалорец и Грогу» планируется как трилогия фильмов, или даже больше. «Мандалорец», три сезона которого вышли на Disney Plus, очень популярное шоу, и Lucasfilm теперь рассчитывает, что его стриминговая аудитория пойдет смотреть фильм в кинотеатрах.

Педро Паскаль возвращается в роли главного героя, охотника за головами Дина Джарина. К нему присоединяется Сигурни Уивер в пока что нераскрытой роли, а Джон Фавро займет режиссерское кресло. Премьера «Мандалорца и Грогу» запланирована на 22 мая 2026 года (в Украине — 21 мая).

Джон Фавро ранее поделился своими мыслями о проекте: «Я восхищаюсь рассказом историй в богатой вселенной, которую создал Джордж Лукас. Идея показать приключения мандалорца и его ученика Грогу на большом экране меня изрядно вдохновляет».

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Источник: World of Reel