Марафон в мире "Офиса": сериал "Газета" выпустит 10 эпизодов за раз

Сериал «Газета», спиноф культового ситкома «Офис», переходит на «марафонскую» модель показа и выпустит все 10 эпизодов за раз.

Изначально планировали релиз четырех эпизодов на момент старта сериала 4 сентября и выпуск остальных по одному еженедельно, однако от этой модели в итоге отказались. Оригинальный «Офис» придерживался еженедельного релиза в течение всех девяти сезонов, за исключением нескольких двухсерийных эпизодов, которые выходили в один вечер.

Сериал «Газета» повествует о редакции одной из газет штата Огайо, которая делит офис с производством туалетной бумаги, и получает нового главного редактора Неда Сэмпсона. Его главная цель — сплотить коллектив и восстановить былую славу Toledo Truth Teller.

Главную роль взял на себя Доналл Глисон, известный ролью Билла Уизли в «Гарри Поттер и смертельные реликвии». Среди остального актерского состава появляются Сабрина Импаччиаторе, Челси Фрей, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг, Тим Ки, а также Оскар Нуньес, который повторит свою роль из «Офиса», и приглашенные звезды Эрик Рейхилл, Трейси Леттс, Молли Эфраим, Мо Уэлч, Аллан Хейви, Дуэйн Шепард-старший, Нейт Джексон и Нэнси Ленехан.

Впрочем Оскар — не единственная связь нового шоу с американским ситкомом. Съемочная группа, которая годами фиксировала все выходки работников «Дандер Миффлин» под руководством Майкла Скотта, теперь будет следовать за редакцией газеты Толедо.

Шоураннерами сериала выступили Майкл Коман и создатель американского «Офиса» Грег Дэниелс, который также самостоятельно срежиссировал первый эпизод.

«Оригинальный» псевдодокументальный американский ситком «Офис» и сам был римейком британского шоу, однако получил большую популярность. С 2005 по 2013 год было выпущено 9 сезонов с 201 эпизодом. Сериал получил 42 номинации на премию «Эмми» и звание «Выдающегося комедийного сериала» в 2006 году. Главными звездами шоу были Стив Карелл (Майкл Скотт), Рейн Уилсон (Двайт Шрутт), Джон Красински (Джим Халперт), Дженна Фишер (Пэм Бизли), а также Б.Дж. Новак и Минди Калинг, которые кроме актерских, взяли на себя роли сценаристов.

До 2023 года «Офис» можно было посмотреть на Netflix, а сейчас все 9 сезонов доступны на Peacock — в том числе и расширенные версии известных эпизодов (некоторые ранее невиданные сцены, например из серии о паркуре можно посмотреть на YouTube).

