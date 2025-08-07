Как "Офис", но без Майкла Скотта: вышел первый трейлер комедийного сериала "Газета"

«Газета» — это спиноф хитового сериала «Офис», где возвращается та же команда документалистов и по крайней мере один бывший сотрудник компании «Дандер Мифлин».

На этот раз камеры направлены на работников небольшой газеты Среднего Запада под названием «Toledo Truth Teller», переживающей сложные времена и делящей офисное помещение с компанией по производству туалетной бумаги.

В трейлере нам показывают нового главного редактора Неда Симпсона (Доналл Глисон), который имеет амбициозные идеи для возрождения газеты во времена расцвета онлайн СМИ. Он будет бороться с сокращением бюджета и всеми силами мотивировать разношерстную группу сотрудников, которых играют Сабрина Импаччиаторе, Челси Фрей, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг, Тим Ки и Оскар Нуньес (один из трио бухгалтеров в «Офисе» со Стивом Кареллом).

«Не думаю, что мой персонаж вообще похож на Майкла Скотта. Если вы пытаетесь конкурировать с тем, что сделал Стив Карелл, или с тем, что сделал Рики Джервейс Режиссер оригинального британского сериала, я думаю, это была бы огромная ошибка», — говорил Глисон в июньском интервью. «Они гении во многих разных аспектах. Мы создали совершенно нового персонажа. И это совершенно новая схема, но я надеюсь, что люди также найдут причину любить его, просто иначе, чем раньше».

Среди приглашенных звезд — Эрик Рейхилл, Трейси Леттс, Молли Эфраим, Мо Уэлч, Аллан Хейви, Дуэйн Шепард-старший, Нейт Джексон и Нэнси Ленехан.

«Сколько из вас раньше писали для газеты?» — спрашивает Нед своих будущих журналистов-суперзвезд. «Я писал сочинение в школе», — отвечает один сотрудник. Другой добавляет: «Я твитил».

Соавторами сериала выступили Майкл Коман и Грег Дэниелс, который адаптировал британский «Офис» для американского телевидения.

«Газета» дебютирует на Peacock 4 сентября с первыми четырьмя эпизодами, остальные будут выходить по два по четвергам до 25 сентября включительно. Собственно, это не единственная новинка во вселенной «Офиса», в октябре на Prime Video стартует австралийская версия шоу с женским воплощением Майкла Скотта.

Популярный псевдодокументальный ситком «Офис» и сам является римейком британского сериала, который получил большую популярность, чем оригинал. В центре сюжета шоу — рабочие будни сотрудников бумажной компании «Дандер Мифлин» из Скрентона, Пенсильвания. С 2005 по 2013 год было выпущено 9 сезонов с 201 эпизодом. Сериал получил 42 номинации на премию «Эмми» и звание «Выдающегося комедийного сериала» в 2006 году. Главной звездой шоу в течение первых семи сезонов был Стив Карелл, который сыграл неуклюжего, иногда невоспитанного, но чрезвычайно милого босса Майкла Скотта. Среди остальных персонажей — Дуайт Шрутт (Рейн Уилсон), Джим Халперт (Джон Красински) и Дженна Фишер (Пэм Бисли), а также Б.Дж. Новак и Минди Калинг, которые кроме актерских, взяли на себя роли сценаристов.

Источник: Variety, People