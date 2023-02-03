Сериал «Офис» опубликовал расширенную версию знаменитой сцены с 6-го сезона — где Майкл, Дуайт и Энди увлеклись паркуром

На официальном ютуб-канале сериала «Офис» появилась расширенная версия сцены, в которой Майкл Скотт с коллегами увлекся паркуром и пытается воспроизвести трюки в офисе Dunder Mifflin.

«Офис» выходил на NBC с 2005 по 2013 год, охватив 9 сезонов с 201 эпизодом. Сериал получил 42 номинации на премию «Эмми» и выиграл трофей «Выдающийся комедийный сериал» в 2006 году. Одной из особенностей псевдодокументального ситкома было использование приема “cold open” в эпизодах — сцен, обычно вообще не связанных с дальнейшим сюжетом, и одной из самых известных стала та, где сотрудники офиса увлеклись паркуром.

С опозданием в несколько лет Майкл Скотт (Стив Карелл), Дуайт (Рейн Уилсон) и Энди (Эд Хелмс) пытаются создать интернет-сенсацию — сняв видео с собственными попытками воспроизвести трюки паркура.

“Цель состоит в том, чтобы добраться из точки А в точку Б как можно оригинальнее. Где точка А – это иллюзия, а Б – больница”, – комментирует действия коллег Джим (Джон Кразински).

Сейчас «Офис» предлагает посмотреть на расширенную версию сцены, куда добавили моменты с Майклом, который врезается в дверь лифта, а затем прыгает по коридору вместе с Дуайтом, а также Энди, который катит гигантскую шину. Далее уставшее трио размещается в комнате отдыха, чем вызывает недовольство Стэнли (Лесли Дэвид Бейкер).

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Со второго сезона большинство эпизодов сериала начинались с «холодного дебюта» — это, в том числе и сцена, когда Майкл обжег ногу на гриле и требовал, чтобы кто-то из коллег забрал его; а единственным его помощником стал Дуайт, который так спешил, что получил сотрясение мозга.

Сцена из 26 эпизода 5 сезона стала, пожалуй, самой влиятельной. В ней Кевин (Брайан Баумгартнер) описывает рецепт приготовления чили, перед тем как трагически уронить блюдо на пол. Успех эпизода привел к тому, что секретный рецепт Кевина был обнародован в обширной кулинарной книге актера и, что удивительно, в положениях и условиях стриминга Peacock.

Сцена с паркуром до сих пор остается одной из самых известных сцен-открытий, хотя позже выходило немало интересных эпизодов: в частности тот, где Джим и Пэм выучили азбуку Морзе, чтобы подразнить Дуайта, и тот, где совещание по безопасности в офисе перерастает в обсуждение самого эффективного способа убить Бен Ладена, Гитлера и Тоби одновременно.

Расширенные версии этих сцен, а также другой ранее не опубликованный контент с 1 февраля транслируется на стриминговом сервисе Peacock. Возможно, некоторые из них также появятся на YouTube.

Источник: Screenrant