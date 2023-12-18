Новости Новости 18.12.2023 в 13:06 comment views icon

Марк Цукерберг строит жилой комплекс на Гавайях стоимостью $100 млн — с бункером на 500 кв.м.

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Марк Цукерберг строит жилой комплекс на Гавайях стоимостью $100 млн — с бункером на 500 кв.м.

Секретный комплекс на острове Кауаи под названием Koolau Ranch уже частично построен и может стать одним из самых дорогих личных строительных проектов в истории.

По данным Wired, руководитель Meta Марк Цукерберг строит огромный жилой комплекс на Гавайях, стоимость которого оценивается в $100 млн. Проект включает около десятка зданий с двумя особняками по центру, которые соединены туннелем и ведут в подземный бункер площадью 500 кв.м.

Всего в собственности Цукерберга на острове будет находиться не менее 30 спален и 30 ванных комнат, а также гостевые помещения и группа из 11 «дисковидных» домиков на деревьях, соединенных веревочным мостам. В бункере также будут жилые помещения техническая комната, а также взрывостойкие двери из бетона и стали.

Марк Цукерберг будує житловий комплекс на Гаваях вартістю $100 млн — із бункером на 500 кв.м.
Главные ворота жилого комплекса Цукерберга. Фото: Wired, Фил Юнг

Другие выходы и входы в зданиях комплекса будут иметь двери с кнопочными замками и звукоизоляцией, тогда как библиотека получит потайную дверь, согласно строительной документации. По словам одного из работников, камеры установлены «повсюду» (одно меньшее здание комплекса имеет более 20).

Похоже, гендиректор Meta всерьез готовится к апокалипсису, поскольку комплекс делают полностью автономным — на территории разместят гигантский резервуар с водой вместе с системой помп, а также оборудуют поля для ведения сельского хозяйства и скотоводства.

Согласно Wired, Цукерберг построил двухметровую стену вокруг комплекса и обязал работников подписать договор о неразглашении. Земля для комплекса, которую миллиардер приобрел через серию сделок в 2014 году, обошлась в $170 млн.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид хотел за средства инвесторов купить островное государство Науру и построить там бункер

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