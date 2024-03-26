Новости Технологии 26.03.2024 в 10:29 comment views icon

Марк Цукерберг «вербует» исследователей Google DeepMind через личные электронные письма, — The Information

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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Руководитель Meta ищет таланты в сфере искусственного интеллекта.

Марк Цукерберг пишет личные электронные письма ИИ-специалистам Google DeepMind, чтобы переманить их в Meta, пишет The Information со ссылкой на двух людей, которые просмотрели сообщения.

Один из собеседников сказал, что Цукерберг писал исследователям, что искусственный интеллект очень важен для Meta и выражал надежду на то, что они присоединятся к компании. Дополнительно некоторым кандидатам предлагали работу без проведения собеседований.

Агрессивные усилия по найму персонала, похоже, являются частью согласованной стратегии, направленной на превращение Meta в доминирующего игрока в сфере ИИ. В январе Цукерберг заявлял, что к концу 2024 года компания планирует иметь более 340 000 графических процессоров Nvidia H100(по оценкам аналитиков Raymond James, Nvidia продает чипы H100 по цене от $25 000 до $30 000, а на eBay они могут стоить более $40 000 — если бы Meta платила минимально, то потратила бы на это около $9 млрд), а также, что вычислительная инфраструктура Meta будет содержать «почти 600 тысяч вычислительных эквивалентов H100, если включить другие графические процессоры».

Также Meta стремится выделиться среди конкурентов, таких как OpenAI, своим подходом с открытым кодом — в июле компания выпустила публичную версию своей большой языковой модели Llama 2.

«С точки зрения инвестиционных приоритетов, искусственный интеллект будет нашей самой большой областью инвестиций в 2024 году как для инженерных, так и для вычислительных ресурсов», — сказал Цукерберг инвесторам во время телефонного разговора о прибыли в прошлом году.

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