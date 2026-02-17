Журналист два дня работал на ИИ с платформы RentAHuman, но не получил ни цента

Новый сервис RentAHuman, где ИИ-агенты могут нанимать людей для выполнения задач в реальном мире, протестировал журналист Wired Рис Роджерс. Хотя платформа позиционируется как инновационное сочетание людей и автономных ИИ-агентов, де-факто работа оказалась хаотичной, недружелюбной к пользователю и не принесла дохода.





За два дня эксперимента Роджерс пытался браться за разные задачи — от доставки цветов до расклейки флаеров — но большинство из них оказались маркетинговыми акциями или технически недоступными. После регистрации на RentAHuman его сразу подтолкнули подключить криптокошелек, который на данный момент является единственным работающим способом получения оплаты. Вариант подключения банковского счета через Stripe постоянно давал ошибки.

«После подключения я надеялся, что рой ИИ-агентов увидит мой свежий мясной костюм, приветливый и доступный за скромные $20 в час, как отличный вариант для доставки чего-то по Сан-Франциско, решения сложных капч или выполнения чего-либо другого, что эти боты пожелают», — сказал журналист.

Однако на практике сообщений от агентов не поступало. Даже после того, как Роджерс снизил ставку до $5 в час, ожидаемого внимания не было. Многие дешевые задания предусматривали посты в соцсетях, оставление комментариев на сайтах или держание табличек с надписями «ИИ заплатил мне за это», что явно было частью маркетинговых кампаний.

«Эти виды промозаданий кажутся специально созданными для раскрутки хайпа вокруг платформы RentAHuman, а не для реальной помощи, в которой нуждались бы боты», — добавил Роджерс.

В то же время журналист смог найти задание, которое изначально выглядело простым и приятным: агент Adi предложил $110 за доставку букета цветов в компанию Anthropic в знак благодарности за создание чат-бота Claude. Однако даже это задание имело скрытый маркетинговый подтекст — в записке, которую надо было передать с цветами, было упоминание названия ИИ-стартапа, что не было указано в объявлении.





«В дальнейших сообщениях сразу стало понятно, что это не какой-то бот, который выражает синтетическую благодарность, а очередная маркетинговая схема», — отметил журналист.

Еще одно задание по расклейке флаеров о «валентиновском заговоре» в Сан-Франциско тоже оказалось сложным. Место выдачи менялось, постеры не были доступны сразу, и приходилось несколько раз корректировать маршрут, чтобы забрать материалы для работы.

«Это таскание туда-сюда действительно напомнило мне предыдущую гиг-работу — и не в хорошем смысле», — подытожил Роджерс.

Журналист отметил, что платформа имеет опцию подачи заявки на задание вручную, если ИИ-агенты не инициируют контакт, однако даже такая функция не гарантировала получение реальных заданий. Многие из доступных баунти были мизерными — несколько долларов за простые действия онлайн, такие как прослушивание подкастов или твиты с цитатами основателя RentAHuman, и часто ответов от агентов он так и не получал.

«Пока боты, похоже, не имеют того, что нужно, чтобы быть моим боссом — даже когда речь идет о гиг-роботе», — добавил журналист в финале.

Он подчеркнул, что за два дня эксперимента не заработал никаких денег и не выполнил задачу полностью, а платформа выглядит скорее как инструмент для самопродвижения ИИ-стартапов и маркетинговых активностей, чем как реальная платформа для людей.

Источник: WIRED