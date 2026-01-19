Новости Кино 19.01.2026 comment views icon

Тизеры "Мстителей" собрали 1 млрд просмотров на четверых



Катерина Даньшина

Редактор новостей

Тизери "Месників" побили рекорд Marvel: 1 млрд переглядів на чотирьох лише з соцмереж

«Мстители: Восхождение Доктора Дума» является, пожалуй, одним из самых ожидаемых фильмов 2026 года — по крайней мере, если учитывать популярность тизеров. На данный момент вышли всего четыре, которые вместе собрали более 1 млрд просмотров.

Предыдущим лидером по просмотрам для Marvel и кино в целом был «Дэдпул и Росомаха«, который собрал рекордные 365 млн за сутки — однако общая цифра включала около 100 млн просмотров с Супербоула. Тизеры «Мстителей» не имели такого преимущества, однако посмотрим как проявит себя первый трейлер, который, по слухам, покажут на том же событии в этом году.

Интересно, что просмотры могли быть еще больше: однако одна часть зрителей посмотрела тизеры в кинотеатрах на показах «Аватар 3», а другая — в пиратских версиях, которые активно распространялись в сети. Отдельные цифры для каждого видео, к сожалению, не раскрывают.

Marvel поблагодарила фанатов за поддержку в Twitter (X) и поделилась видео. Однако не ожидайте новых кадров, там только отсчет времени до релиза — 18 декабря 2026 года.

Напомним, что в доступных на данный момент тизерах мы впервые официально увидели возвращение Стива Роджерса, также известного как Капитан Америка (Крис Эванс), Тор (Крис Хемсворт) и Люди Икс от Fox, включая Магнето в исполнении Иена Маккелана и Профессора Икс в исполнении Патрика Стюарта, а также команду Ваканды во главе с Шури (Летиция Райт) и Фантастическую четверку. Интересно, что после публикации всех четырех видео режиссеры фильма Энтони и Джо Руссо предупредили, что это не столько тизеры, сколько подсказки — и призвали фанов к их разгадке.

Кроме вышеназванных персонажей в «Мстители: Восхождение Доктора Дума», ожидаемо как для названия, появится сам Дум в исполнении экс-Железного человека Роберта Дауни-младшего.

Все тизеры новых «Мстителей» (на украинском языке)

Источник: Hollywood Reporter, Games Radar



