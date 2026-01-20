"Дюна 3" оставила "Мстителей" без IMAX: все экраны забронированы на 3 недели с 18 декабря

Новости Кино 20.01.2026 comment views icon

Начало зимы 2026 года отметится большим противостоянием в киноиндустрии: в один день, 18 декабря, на экраны выйдут «Дюна 3» и «Мстители: Восхождение Доктора Дума». Что интересно, ни одна из студий не планирует уступать дату, однако на «дружественный» эффект в стиле «Барбенгеймера», судя по последним новостям, рассчитывать не стоит.

Согласно Empire City Box Office, «Дюна 3» фактически лишила «Мстителей» трансляции в IMAX, потому что забронировала все экраны сразу на три недели подряд с даты премьеры 18 декабря. Собственно, это одна из причин, почему Warner Bros отказалась перенести фильм Вильнева, когда Marvel и Disney обнародовали ту же дату релиза для фильма братьев Руссо.

Как и Кристофер Нолан, Вильнев имеет «крепкие отношения» с IMAX. Вплоть до того, что в прошлом году гендиректор канадской IMAX Corporation Ричард Гельфонд сам анонсировал, что «Дюна 3» была снята в основном на камеры их формата. Учитывая, что отыскать новую дату для показов с трехнедельной трансляцией будет трудно, Warner Bros. можно понять.

Другой вопрос, выдержит ли фильм противостояние с нашествием фанатов супергероики? Первые четыре тизера «Мстителей» собрали рекордные 1 млрд просмотров, а возвращение ключевых персонажей вселенной (для некоторых в обновленных ролях), лишь усиливает этот интерес.

Что интересно, исполнители главных ролей Роберт Дауни-младший (Доктор Дум из «Мстителей») и Тимоти Шаламе (Пол Атрид из «Дюны») обсуждали общую дату релиза и уже придумали для этого соответствующий термин — Dunesday.

«Но посмотрим, останемся ли мы друзьями к тому времени», — шутил Дауни на премьере фильма «Марти Суприм» с Шаламе в главной роли.

«Мстители: Восхождение Доктора Дума» — это уже пятый фильм о Мстителях, однако на этот раз Дауни появляется в роли ключевого злодея. Среди других персонажей ожидаем появление Стива Роджерса, Тора, Фантастической четверки, Громовержцев и Людей Икс. Что касается «Дюна 3», то фильм расскажет о Поле Атрейдесе уже в статусе императора планеты Арракис. Шаламе, Зендея, Флоренс Пью и Хавьер Бардем повторят свои роли, Джейсон Момоа появится в виде гхолы, а сын актера сыграет одного из подростков-близнецов, детей Пола и Чани. По слухам, актерский состав также пополнили Аня Тейлор-Джой, которая получила во второй части камео, как взрослая сестра Пола, и Роберт Паттинсон — вероятно, в роли главного злодея Скайтейла.

Кэмерон: Disney требует удешевить «Аватар 4 и 5», иначе — фильмы не выйдут

