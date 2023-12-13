Новости Кино 13.12.2023 в 12:16 comment views icon

Marvel погружается в историю Ваканды — в новом анимационном сериале для Disney+

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Катерина Даньшина

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Marvel анонсировала новый мультсериал из мира Черной Пантеры во время рекламного мероприятия, посвященного второму сезону первого мультсериала студии «Что, если…?», наряду с другими анимационными названиями.

Анимационный сериал «Глаза Ваканды» / The Eyes of Wakanda‎ не будет сосредотачиваться на Черной пантере, а покажет историю воинов Ваканды, путешествующих по миру, чтобы найти опасные артефакты вибрания.

Marvel вместе с режиссером «Черной пантеры» Райаном Куглером разрабатывает несколько сериалов, действие которых будет разворачиваться в мире Ваканды, и по данным Variety, он также вовлечен в будущий анимационный проект.

Среди других анонсов — повторное подтверждение анимационных сериалов «Люди Икс ’97‎» (премьера в 2024 году) и «Friendly Neighborhood Spider-Man», ранее называвшегося «Человек-паук: Год первый».

По состоянию на май ни одного «живого» фильма из вселенной Ваканды не было заказано — Marvel отложила свои планы на фоне критики, в том числе со стороны генерального директора Disney Боба Айгера, заявившего, что студия «перенасытила рынок».

Выход сериала «Железное сердце» (спинофа «Черная пантера: Ваканда навсегда») с Доминикой Торн, Энтони Рамосом и Олденом Эренрайком перенесли с осени 2023 года на еще не объявленную дату.

В целом, единственным фильмом Marvel, который выйдет в кинотеатрах в 2024 году, станет «Дэдпул 3». На Disney+ в январе ожидается сериал «Эхо» и «Агата: Дневники Даркхолда» осенью.

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