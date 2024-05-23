Marvel снимет новый сериал о Вижене — премьера на Disney+ ожидается в 2025 году

Disney+ собирается воскресить Вижена из киновселенной Marvel в новом сериале. Как ожидается, он выйдет в 2025 году, а Пол Беттани вернется к своей роли.

Подробности о новом сериале пока что не разглашаются. Известно лишь, что его разработка велась на Disney+ еще с 2022 года. Тогда речь шла о том, что, в отличие от «ВандаВижен», новый сериал сосредоточится только на Вижене, который пытается восстановить свою память и человечество. Хотя внимание сосредоточено на Вижене, существует возможность появления в сериале Ванды Максимофф (Элизабет Олсен). Это имело бы смысл, учитывая, насколько взаимосвязаны истории двух персонажей в MCU.

Некоторые неофициально называли новый спиноф проектом «Белый Вижен» в честь последней экранной версии персонажа. Он появился в конце 8-го эпизода сериала «ВандаВижен» в результате восстановления и реактивации тела Вижена. Впоследствии также были восстановлены воспоминания Вижена.

На данный момент новый сериал о Вижене еще не имеет официального названия. Его шоураннером станет Терри Маталас («Звездный путь: Пикард», «12 обезьян»).

Источник: deadline