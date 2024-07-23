Marvel запустила фейковые утечки «Дэдпула и Росомахи» в сеть, чтобы скрыть самые большие камео

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Тейлор Свифт в фильме не будет, но Marvel подготовила не менее интересные камео.

В интервью GamesRadar+ исполнительный продюсер «Дэдпула и Росомахи» Венди Джейкобсон призналась, что Marvel целенаправленно запускала в интернет фейковые утечки, чтобы удержать самые большие камео фильма в секрете.

«Возможно, были некоторые подвохи и неправильные направления в Интернете или лично, чтобы защитить тайну», — сказала она.

Режиссер фильма Шон Леви ранее анонсировал «много камео» в третьем «Дэдпуле», спровоцировав поклонников к спекуляциям: предполагали, что в ленте может появиться Электра или Циклоп, или даже певица Тейлор Свифт в неназванной роли.

«Дэдпул и Росомаха» станет 34 фильмом MCU и выйдет в рамках 5-й фазы киновселенной — по сюжету Уэйд Уилсон и Логан будут противостоять Кассандре, злой близняшке профессора Икс. Поэтому можно ожидать, что в определенный момент в фильме появится Чарльз Ксавьер, тем более, что Deadline ранее утверждал, что Патрик Стюарт повторит свою роль из фильмов о Людях Икс. Также будет Пиро, если верить трейлерам.

Другие персонажи, которые, как полагают, появятся в фильме, включают Ледипул и ковбоя Дэдпула, причем многие считают, что первую сыграет жена Райана Рейнольдса, Блейк Лайвли.

«Дэдпул и Росомаха» стартует в кинотеатрах Украины уже 25 июля.

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Ранее Шон Леви уточнил, что для просмотра необязательно смотреть другие ленты Marvel, поскольку сюжет пытались сделать понятным для широкой общественности, а режиссер фильма «Люди Икс: Первый Класс» Мэтью Вон заявил, что третий «Дэдпул» — это «встряска», которая может спасти MCU.

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