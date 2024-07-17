Новый трейлер «Дэдпул и Росомаха» — больше Ледипул и других альтернатив Уэйду Уилсону

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Новый короткий трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» дает возможность лучше рассмотреть Ледипул и других дэдпулов из параллельных миров.

Трейлер называется «Каждый» / Everyone — это прямой намек на альтернативных дэдпулов, известных по комиксам. Кроме парочки героев Райана Рейнольдса и Хью Джекмана и Ледипул (которую зовут Ванда Уилсон) можно увидеть Догпула и Ковбоя Дэдпула (известного в комиксах как Дэдпул Кид). И похоже это не все.

Также можно увидеть отрывок из злодейкой по имени Кассандра Новакоторую воплотит Эмма Коррин. А вот Тейлор Свифт, камео которой пророчили в «Дэдпул и Росомаха», не будет в фильме по новым данным.

Вот как описывает фильм один из руководителей Marve Кевин Файги:

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«Я думаю, что из трейлера и престура люди могут понять, что да, это рейтинг R, да, в нем есть немного языка и крови, но фильм невероятно эмоциональный. Я продолжаю называть это самым полезным фильмом с рейтингом R, который любой мог увидеть. Это действительно праздник дружбы и семьи. Я не хочу преувеличивать, но несмотря на всю непристойность с рейтингом R, которая привлекает внимание, когда люди видят фильм, он будет о том, насколько он искренен — на мой взгляд, намного больше, чем первые два фильма о Дэдпуле».

Всех новых дэдпулов, злодеев, камео персонажей Marvel и, возможно, кого-то из реального мира можно будет увидеть в кинотеатрах Украины 25 июля, когда их посетит «Дэдпул и Росомаха». Новая информация подтверждает, что фильм будет длиться 127 минут (2 часа 7 минут).

Источники: IGN, Deadline, GamesRadar

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