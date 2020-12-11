Mass Effect, перезапуск Perfect Dark, Вин Дизель в сиквеле ARK и идейный последователь Left 4 Dead. Главные анонсы и трейлеры The Game Awards 2020

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В ночь на 11 декабря в онлайн-формате состоялась церемония вручения премии The Game Awards, являющуюся не только одним из главных событий в игровой индустрии, но еще и престижной рекламной площадкой. Традиционно крупные игровые студии используют церемонию для анонса собственных проектов и этот год не стал исключением. На мероприятии было показано множество трейлеров, включая мировые премьеры и анонсы ранее неизвестных игр. О лауреатах The Game Awards 2020 мы уже рассказали в предыдущей заметке, а здесь соберем главные анонсы и трейлеры с мероприятия.

Дебютный трейлер Loop Hero

«Лучшая игра 2021 года» по версии Devolver Digital. Карточный «рогалик» от Four Quarters, действие которого происходит в бесконечной «временной петле» выйдет на ПК.

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В Fortnite появится Мастер Чиф из Halo

Недавние слухи подтвердились — вместе с Чифом в Fortnite добавят джип Warthog, ремейк карты Blood Gulch из Halo. Контент станет доступен в течение дня. Кроме того, 16 декабря в игре появятся Дэрил и Мишонн из «Ходячих мертвецов».

Трейлер новой карты для Among Us

Это уже четвертая карта для многопользовательского хита на социальную дедукцию от InnerSloth. И это дирижабль — карта станет доступна в начале 2021 году.

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Первый геймплей It Takes Two от создателей A Way Out

Разработчик A Way Out Hazelight показал свою следующую игру под названием It Takes Two. Это кооперативный экшен-платформер. Релиз состоится 26 марта на PS4, Xbox One и ПК.

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Дебют новой виртуальной поп-группы OFK

Один из музыкальных номеров мероприятия. We are OFK — интерактивный сериал, который выйдет весной 2021 года и расскажет о взлете начинающей поп-группы под названием OFK.

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Тизер-трейлер Open Roads

Студия Fullbright, известная по Gone Home и Tacoma, вернулась с очередным приключением под названием Open Roads, в котором рассказывается история матери и дочери, путешествующих по пустынному ландшафту. Игра, в которой участвуют Кери Рассел и Кейтлин Девер, выйдет в 2021 году.

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Сефирот из Final Fantasy VII — очередной боец для Super Smash Bros. Ultimate

Nintendo неожиданно объявила, что главный антагонист Final Fantasy VII Сефирот и его гигантский меч появятся в Super Smash Bros. Ultimate уже в этом месяце.

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Анонс Disco Elysium: The Final Cut

Релиз расширенного издания запланирован на март 2021. Игра выйдет на PS4 и PS5, а летом проект станет доступен на Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Версии на ПК и iOS получат бесплатное обновление с полноценной озвучкой всех диалогов.

Дебютный трейлер Back 4 Blood

Культовая серия кооперативных зомби-шутеров Left 4 Dead получила идеологического преемника в лице Back 4 Blood. Студия показала кинематографический трейлер и первый геймплей. Игра выйдет 22 июня 2021 года, а альфа-тестирование начнется 17 декабря.

Кинематографический трейлер The Callisto Protocol — sci-fi хоррор от студии Striking Distance

Своего идейного наследника также получила Dead Space. Как отметил глава Striking Distance Глен Скофилд (создатель Dead Space и экс-руководитель Visceral), команда решительно настроена создать «самую страшную игру в истории». Проект выйдет только в 2022 году.

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Анонс и подробности Perfect Dark — первой игры студии The Initiative

Новоиспеченная студия подразделения Xbox — The Initiative — наконец анонсировала дебютную игру, подтвердил слухи о перезапуске Perfect Dark (серии шутеров от Rare, запущенной в 2000 году). В отдельном ролике разработчики поделились первыми деталями. Сеттингом выбрали «экологическую научную фантастику». По сюжету, крупные корпорации взялись восстанавливать экосистему после некой крупной катастрофы, но далеко не все действуют из лучших побуждений. Разработчики отметили, что хотят ввести кардинально новые элементы, но при этом не нарушив баланс, отдав дань уважения классике.

Дата релиза Perfect Dark и список поддерживаемых платформы пока не сообщается.

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Тизер-трейлер Dragon Age

В очередном тизер-трейлере новой части Dragon Age показали несколько локаций. Дату выхода EA и BioWare по-прежнему на раскрывают.

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Тизер-трейлер нового Mass Effect

Как и грядущая Dragon Age, у следующей части Mass Effect пока нет никакого подзаголовка.

О разработке новой части знаменитой франшизы студия BioWare объявила в прошлом месяце на N7, ограничившись одним концепт-артом, и отметив лишь, что ею занимается «команда ветеранов». И вот сейчас геймдиректор Майкл Гэмбл раскрыл имена части ветеранов — в их число входят Дерек Уоттс и Пэрриш Лей, арт-директор и ведущий постановщик трилогии. Также в команду вошли нарративный дизайнер Дасти Эвермен (входил в команду ведущих дизайнеров уровней трилогии, и также приложил свою руку к разработке уровней в Andromeda, Inquisition и Anthem) и директор по техническому дизайну Бренон Холмс (занимался разработкой геймплея в Mass Effect 2 и 3, участвовал в разработке Dragon Age: Inquisition и был директором по техническому дизайну Anthem). Игра находится на ранней стадии разработки и никаких подробностей пока нет.

Кинематографический трейлер ARK 2 с Вином Дизелем в главной роли

Пока есть только четырехминутрый кинематографический трейлер сиквела survival-экшена, главную роль (охотника на динозавров) в котором сыграет звезда «Форсажа» Вин Дизель. Одновременно был анонсирован мультсериал по франшизе, который выйдет в 2022 году. Главных персонажей в нем озвучат Джерард Батлер, Эллиот Пейдж, Дэвид Теннант и Карл Урбан.

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Дебютный трейлер Season

Это атмосферное приключение от третьего лица, в котором главная героиня — девушку из удаленной деревни впервые исследует мир на велосипеде, собирая артефакты и воспоминания, прежде чем наступает опустошающий катаклизм. Игрой занимается Scavengers Studio, известна по «королевской битве» Darwin Project. Она выйдет на PlayStation 5.

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Релиз Microsoft Flight Simulator на Xbox Series X|S

Признанный симулятор гражданской авиации Microsoft Flight Simulator выйдет на консолях Xbox Series X|S летом 2021 года. Разработчики показали геймплей, записанный на Xbox Series X.

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Полная запись трансляции The Game Awards 2020 в 4K