Анимационный фильм «Братья Супер Марио» собрал рекордные $204 млн в США за 5 дней, а драма Бена Аффлека «Эйр» — $20 млн

Совместная анимационная работа Illumination, Nintendo и Universal «Братья Супер Марио в кино» собрала $146 млн за первые выходные и достигла $204,6 млн за первые пять дней показа в Северной Америке благодаря эффективной рекламной кампании, ностальгии по серии видеоигр и большой явке семейной аудитории. В международной кассе фильм собрал $173 млн, а общие мировые сборы в настоящее время составляют $377,6 млн.

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Сейчас фильм обогнал «Человек-муравей и Оса: Квантомания» ($106 миллионов) и считается лучшим за год дебютом выходных. Это также второй по сбору дебют анимационной работы, обогнавшей «В поисках Дори» 2016 года со $135,1 млн, а также самая кассовая в истории премьера Illumination (сборы превысили $115,7 млн, заработанные «Миньонами» 2015 года).

«Кинотеатры во всем мире были заполнены семьями, поскольку детей и взрослых привлекло общее развлечение в виде идеально выполненной адаптации видеоигры», – сказал Пол Дергарабедян, старший аналитик Comscore.

На производство фильма потратили $100 млн. Ожидалось, что за первые выходные «Братья Супер Марио» соберут $86 млн, а за первые 5 дней показа – $125 млн.

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«Кассовые сборы постоянно росли. Этот результат говорит о чрезвычайной любви к этим персонажам Nintendo и рассказе Illumination», — говорит Джим Орр, президент отдела внутренней дистрибуции Universal.

Особенно высокое внимание «Марио» получил в сети Imax, где собрал $16,6 млн в кинотеатрах США и $21,6 в мире.

Марио в анимационной адаптации видеоигры озвучил Крис Пратт, Чарли Дэй – Луиджи, Джек Блэк – Боузера, а роль принцессы Пич досталась Ани Тейлор-Джой. Режиссеры Аарон Хорват и Майкл Еленич показали зрителям историю веселого сантехника, который вместе с друзьями пытается остановить всемогущего Короля Купа. Критики неоднозначно оценили фильм, но реакции зрителей были в большей степени положительные – на CinemaScore фильм получил оценку «A».

Другой крупный дебют недели «Эйр» от режиссера Бена Аффлека – спортивная бизнес-драма об исторической сделке Nike с Майклом Джорданом – также попал в пятерку лидеров с лучшими, чем ожидалось сборами за выходные ($14,6 млн) и первые пять дней проката ($20,2 млн). Это неплохой результат для фильма с рейтингом R и первого релиза Amazon в кинотеатрах за довольно долгое время. Недавно компания объявила об обязательствах ежегодно показывать в кинотеатрах от 12 до 15 новых фильмов. Однако непонятно каких показателей должен достичь «Эйр», чтобы эксперимент могли считать успешным.

Производство фильма обошлось в $90 млн. Главные роли исполнили Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Крис Такер и Виола Дэвис. За выходные «Эйр» также отличился высокими посещениями и сейчас имеет оценку «A» на CinemaScore. Среди покупателей билетов – 55% мужчин, и 37% – в возрасте от 18 до 34 лет.

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В целом, борьба за второе, третье и четвертое места в чарте будет напряженной, поскольку по воскресным оценкам «Эйр», «Джон Уик 4» и «Подземелье и драконы: Честь среди воров» отличаются тысячами долларов.

«Джон Уик 4» с Киану Ривзом прибавил $14,6 миллиона за выходные, а всего за три недели собрал $147 млн в Северной Америке и $300 млн по всему миру. Так что вскоре четвертая часть неонурного боевика Чада Стахелски (которая в изначальной версии длилась 3 часа 45 минут) побьет рекорд предыдущей работы 2019-го года в $328 млн и станет самым большим заработком во франшизе.

Между тем «Подземелье и драконы» собрал $14,5 млн в 3856 кинотеатрах во время второго выхода, что на 61% меньше, чем в первые выходные. Пока фантастическая экранизация имеет около $62 млн в национальном прокате. Производство фильма обошлось в $150 миллионов.

На пятом месте «Крик VI», прибавивший $3,3 млн с 2286 кинотеатров, с общей суммой внутри страны в размере $103,8 млн. Это уже лучший результат, чем у «Крика» 2022 года, собравшегося в североамериканском прокате $81 млн, и который недавно стал первой частью продолжительной серии слэшеров, достигшей желаемой отметки в $100 млн.

Источник: Variety