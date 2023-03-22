После того, как Маск купил Twitter, количество антисемитских публикаций в соцсети выросло вдвое

После того как Маск приобрел и возглавил Twitter в октябре 2022 года, количество антисемитских постов на платформе возросло более чем вдвое — согласно данным совместного исследования CASM Technology и аналитического центра Institute for Strategic Dialogue.

В период с июня по 26 октября 2022 года (день накануне приобретения Twitter) еженедельно в среднем в соцсети появлялось 6204 антисемитские публикации (учтены те, что подпадали под положение Международного альянса памяти жертв Холокоста, трактующего подобные высказывания, как «определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям»). А с 27 октября 2022 года по 9 февраля 2023 года средний еженедельный показатель составлял уже 12 762 — то есть рост на 105%.

В целом с 1 июня 2022 года по 9 февраля 2023 года 325 739 твитов из 146 516 аккаунтов обозначены как антисемитские.

Используя алгоритмы искусственного интеллекта, исследователи выделили 10 различных антисемитских тем, которые пользователи затрагивали в публикациях: некоторые использовали специфические унизительные эпитеты для евреев, другие — намекали на теории заговора относительно скрытого еврейского влияния и контроля.

В отдельную категорию отнесли твиты, направленные против инвестора и филантропа Джорджа Сороса. Его упоминали чаще всех — более 19 000 раз в твитах, утверждавших, что он был членом скрытого глобалистского, еврейского или «нацистского» мирового порядка.

Некоторые публикации защищали репера Ye, то есть Канье Уэста, который сразу после восстановления Маском его аккаунта написал ряд антисемитских постов и снова был заблокирован.

Еще более 4000 антисемитских твитов затрагивали тему полномасштабного вторжения россии в Украину. В постах писали, что «конфликт повлекли за собой евреи» или что «евреи тайно заставили США поддержать Украину». Не обошлось и без оскорблений в сторону президента Украины Владимира Зеленского, также еврея.

Неоднократно выступавший за «абсолютную свободу слова» Илон Маск сразу после приобретения Twitter распустил Совет доверия и безопасности, уволил часть сотрудников, отвечавших за модерацию контента, а также восстановил ряд заблокированных аккаунтов. Он мог повлиять на рост количества антисемитских постов на платформе, но частично. Медиаспектакль вокруг поглощения, вероятно, подтолкнул некоторых людей зарегистрироваться или снова вернуться в Twitter. Около 3855 аккаунтов, публиковавших по крайней мере один антисемитский твит, присоединились к соцсети в течение 10 дней после того, как Маск ее приобрел.

Исследователи попытались проверить, сделала ли что-нибудь платформа с антисемитскими публикациями, и поискали их повторно 10 февраля 2023 года — к этому времени было удалено 17 589 антисемитских твитов – 8,5% от их общего количества.

Следует отметить, что исследование проводилось в то время, когда многие опасаются роста угроз для еврейских общин. В 2021 году Антидиффамационная лига отследила самое большое количество антисемитских инцидентов, включая преследования, вандализм и нападения в США (с момента начала отслеживания в 1979 году). Вспышка антисемитской активности была зафиксирована и в Великобритании, тогда как в Германии антиеврейские преступления выросли на 29% в течение пандемии.

«Социальные медиа играют важную роль в культуре и идеях, лежащих в основе поведения пользователей. В конце концов распространение твитов, которые считают евреев ответственными за все беды мира и причастными к тайным заговорам, могут лишь поддерживать антисемитизм в интернете и в реальном мире», — заключает один из авторов исследования Карл Миллер.

Источник: The Conversation