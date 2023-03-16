Илон Маск о первом орбитальном запуске Starship: «Не факт, что он выйдет на орбиту, но скучно точно не будет»

По словам основателя и генерального директора компании SpaceX, первый в истории орбитальный запуск космического корабля Starship, скорее всего, может окончиться провалом.

Если еще точнее, то в первом полете Starship SpaceX имеет около 50% шансов на успех, о чем миллиардер заявил во время интервью на конференции Morgan Stanley:

«Я не говорю, что он выйдет на орбиту, но гарантирую, что скучно точно не будет».

SpaceX разрабатывает корабль для доставки людей и грузов на Луну и Марс, а также для множества других космических миссий. Starship станет самой мощной ракетой из когда-либо запущенных, ее тяга примерно в 2,5 раза превзойдет Сатурн V, сказал Маск на конференции.

По плану тестового орбитального полета Starship через 3 минуты после запуска со стартовой площадки Звездной базы SpaceX в Техасе ускоритель Super Heavy отделится и приводится в Мексиканском заливе, а Starship выйдет на орбиту (не менее 160 километров), выполнит около совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводится в 100 километрах от входящего в состав Гавайского архипелага острова Кауаи. Компания рассчитывает, что весь тестовый полет будет длиться 90 минут.

SpaceX строит несколько кораблей Starship на площадке Starbase в Южном Техасе и планирует запустить их относительно быстро в ближайшие месяцы.

«Думаю, что у нас примерно 80% шансов выйти на орбиту в этом году. Вероятно, нам понадобится еще несколько лет для достижения полного и быстрого повторного использования», — говорит Илон Маск.

9 февраля на площадке Starbase в Техасе SpaceX успешно провела статические огневые испытания прототипа первой ступени корабля Starship – Super Heavy B7 – в конфигурации с 33 кислородно-метановыми двигателями Raptor. Маск говорил, что в случае успеха испытания компания будет готовиться к первому орбитальному полету Starship уже этой весной. SpaceX должна получить лицензию FAA на орбитальные запуски (в том числе выполнить все 75 мер, которых требует регулятор) и разрешение на конкретный полет.

Напомним, что еще в конце 2021 года Илон Маск в интервью выразил сомнение, что Starship с первого раза достигнет орбиты, а затем не раз повторял эту оценку. Президент SpaceX Гвен Шотуэлл накануне в рамках 25-й ежегодной конференции FAA сообщила, что главная цель сейчас — «не взорвать стартовую площадку».

Источник: gadgettendency