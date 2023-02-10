Видео дня: первую степень Starship испытали работой 31 из 33 двигателей Raptor — первый орбитальный полет предварительно запланирован на 1 марта

Поздним вечером 9 февраля SpaceX на площадке Starbase в Техасе провела статические огневые испытания Super Heavy B7 Полноразмерный 70-метровый прототип многоразовой сверхтяжелой ракеты Super Heavy — первой ступени корабля. в конфигурации с 33 кислородно-метановыми двигателями Raptor. За испытаниями можно было следить в прямой трансляции на YouTube-канале SpaceX ; также уже есть много фрагментов с самыми сочными кадрами испытаний по разным ракурсам — из дрона тоже.

С мая 2021 года, когда Starship SN15 совершил первый полностью успешный высотный полет, SpaceX множество раз корректировала график и переносила первый орбитальный полет. В конце сентября 2022 года SpaceX впервые провела огневые испытания 70-метровой ракеты Super Heavy Booster 7 с 7 метановыми двигателями Raptor, а в ноябре состоялись огневые испытания Starship уже с 14 двигателями — тогда 14 двигателей Raptor 2 выдали тягу 3 Falcon Heavy, составляющая 2326 тс. В конце января 120-метровая система (Starship SN24+Super Heavy B7) прошла тестовую заправку в полностью собранном виде(этот тест – генеральная репетиция предстартового отсчета. И вот вчера состоялись огневые испытания системы в полной конфигурации с 33 двигателями.

Это финальное наземное испытание перед предстоящей попыткой первого орбитального запуска системы, предназначенной для перевозки людей на Луну и Марс, а также для выведения грузов на орбиту. Теоретически Super Heavy в полной конфигурации с 33 двигателями сможет выдавать тягу до 7590 тс. Это более чем вдвое превышает возможности текущего рекордсмена – знаменитую ракету NASA Saturn V.

Видео статических огневых испытаний Super Heavy B7 с 33 метановыми двигателями Raptor

В целом вчерашние испытания признаны успешными. Глава компании Илон Маск отметил, что команда SpaceX выключила один двигатель непосредственно перед началом испытаний, а еще один уже во время теста. В то же время, 31 двигатель отработал штатно и этого достаточно для вывода 120-метровой системы на орбиту. Прототип – в порядке. Стартовый стол на этот раз визуально также выглядит невредимым.

Несколько дней назад Илон Маск отметил, что в случае успеха этого испытания с 33 двигателями компания будет готовиться к первому орбитальному полету Starship уже в следующем месяце (предварительно – первому марта). Остается получить лицензию FAA на орбитальные запуски Starship (напомним, для этого SpaceX должен выполнить все 75 мер, которые требует от нее регулятор) и разрешение на конкретный полет. И, конечно, обеспечить техническую готовность к полету как прототипов, так и инфраструктуры. Здесь большую роль играет 140-метровая пусковая башня Mechazilla– с ее помощью SpaceX уже несколько раз соединяла 50-метровый корабль Starship с 70-метровым ускорителем Super Heavy. Эту гигантскую конструкцию будут использовать как для сборки ракет на пусковой площадке, так и для возвращения Super Heavy — она будет ловить ускоритель по возвращении. Ранее лидер SpaceX Илон Маск проводил аналогию с механическими палочками для еды и сценой из фильма «Малыш-каратист» (1984), где мистер Мияги ловит палочками для риса муху.

Профиль тестового орбитального запуска Starship остается неизменным – через 3 минуты после запуска со стартовой площадки Звездной базы SpaceX в Техасе ускоритель Super Heavy отделится и приводится в Мексиканском заливе, а Starship выйдет на орбиту (не менее 160 километров), выполнит около совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводится в 100 километрах от входящего в состав Гавайского архипелага острова Кауаи. Компания рассчитывает, что весь тестовый полет будет длиться 90 минут.

Относительно первого орбитального запуска Starship еще в конце 2021 года Илон Маск в одном из интервью выразил сомнение, что Starship с первого раза достигнет орбиты, а затем не раз повторял эту оценку. Президент SpaceX Гвенн Шотвелл накануне в рамках 25-й ежегодной конференции FAA сообщила, что главная цель сейчас — не взорвать стартовую площадку. И это будет успех.

Запись статических огневых испытаний Super Heavy B7 с 33 метановыми двигателями Raptor

В конце 2021 года SpaceX планировала выполнить до дюжины тестовых запусков Starship в 2022 году, чтобы завершить программу испытаний и перейти к запуску реальных полезных нагрузок в 2023 году. Разработка отстает минимум в год от этих планов — в июне 2022-го Илон Маск рассказывал, что последующие улучшенные пары корабля и ускорителя будут появляться ежемесячно, и по новому плану, в этом году планируют собрать 5 систем – чтобы достичь цели, компании необходимо готовить в среднем по одному Starship Full Stack каждые 2,5 месяца. Также Гвенн Шотвелл накануне рассказала, что SpaceX не планирует запускать людей уже в 15 полете корабля, а планирует перед этим совершить 100 или 200 запусков в беспилотном варианте. В то же время SpaceX нацеливается на 2030 год как ориентировочный для отправки людей на Марс. Это согласуется с предварительными оценками Илона Маска — недавно он выразил надежду, что человечество будет жить на Марсе через 20 лет.

Подробнее о ключевых вехах развития программы, деталях первого орбитального запуска и перспективах Starship — в нашем прошлогоднем логнгриде.