Компании Twitter больше не существует – отныне соцсеть принадлежит новому предприятию Илона Маска под названием X Corp.

При рассмотрении судебного дела Лоры Лумер, которая подала иск против Twitter за блокировку ее аккаунта и обвинила соцсеть «в нарушении федеральных законов о рэкете», оказалось, что компании под названием «Twitter» больше не существует. Маск тайно объединил ее с предприятием X Corp., поэтому именно оно указывается как ответчик по делу.

Никаких публичных объявлений о слиянии не было (кроме скромного твита Маска с буквой X), но, похоже, миллиардер размышлял над этим с момента приобретения Twitter. В апреле 2022 года он зарегистрировал X Holdings I, II и III в Делавере – три отдельные компании, которые должны были облегчить процесс приобретения соцсети.

В соответствии с соглашением Twitter объединяется с X Holdings II, но сохраняет свое название и общую корпоративную структуру, продолжая работать согласно законодательству штата Делавер. X Holdings I, контролируемая Илоном Маском, будет материнской компанией объединенного предприятия, тогда как X Holdings III возьмет на себя ссуду в размере $13 миллиардов, которую группа крупных банков предоставила Маску для покрытия покупки Twitter за $44 миллиарда. (Согласно требованиям Twitter в судебном процессе против Маска, X Holdings I будет назначен «исключительно с целью участия и организации финансирования транзакций».)

Как отмечено в соглашении, X Holdings II прекратит свое существование как активная организация после слияния с Twitter. Итак, официальная структура после поглощения Маском была такой: X Holdings I контролирует Twitter, а X Holdings III обрабатывает наличные деньги. Однако документация, размещенная на бизнес-портале государственного секретаря штата Невада, показывает, что эта договоренность больше не действует. 9 марта Илон Маск зарегистрировал в штате два новых предприятия: X Holdings Corp. и X Corp., а 15 марта подал заявку на слияние Twitter Inc. с X Corp.

Wait, Twitter soon to be X?

Merger filed with Twitter and X Corp and X being the survivor? pic.twitter.com/oNDkZufsHQ

— SpacTrader110 (@SpacTrader110) April 4, 2023