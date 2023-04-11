Компании Twitter больше не существует – отныне соцсеть принадлежит новому предприятию Илона Маска под названием X Corp.

При рассмотрении судебного дела Лоры Лумер, которая подала иск против Twitter за блокировку ее аккаунта и обвинила соцсеть «в нарушении федеральных законов о рэкете», оказалось, что компании под названием «Twitter» больше не существует. Маск тайно объединил ее с предприятием X Corp., поэтому именно оно указывается как ответчик по делу.

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Никаких публичных объявлений о слиянии не было (кроме скромного твита Маска с буквой X), но, похоже, миллиардер размышлял над этим с момента приобретения Twitter. В апреле 2022 года он зарегистрировал X Holdings I, II и III в Делавере – три отдельные компании, которые должны были облегчить процесс приобретения соцсети.

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

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В соответствии с соглашением Twitter объединяется с X Holdings II, но сохраняет свое название и общую корпоративную структуру, продолжая работать согласно законодательству штата Делавер. X Holdings I, контролируемая Илоном Маском, будет материнской компанией объединенного предприятия, тогда как X Holdings III возьмет на себя ссуду в размере $13 миллиардов, которую группа крупных банков предоставила Маску для покрытия покупки Twitter за $44 миллиарда. (Согласно требованиям Twitter в судебном процессе против Маска, X Holdings I будет назначен «исключительно с целью участия и организации финансирования транзакций».)

Как отмечено в соглашении, X Holdings II прекратит свое существование как активная организация после слияния с Twitter. Итак, официальная структура после поглощения Маском была такой: X Holdings I контролирует Twitter, а X Holdings III обрабатывает наличные деньги. Однако документация, размещенная на бизнес-портале государственного секретаря штата Невада, показывает, что эта договоренность больше не действует. 9 марта Илон Маск зарегистрировал в штате два новых предприятия: X Holdings Corp. и X Corp., а 15 марта подал заявку на слияние Twitter Inc. с X Corp.

Wait, Twitter soon to be X? Merger filed with Twitter and X Corp and X being the survivor? pic.twitter.com/oNDkZufsHQ — SpacTrader110 (@SpacTrader110) April 4, 2023

Структурная перестройка была подтверждена при рассмотрении дела Лоры Лумер – примерно через три недели после того, как X Corp. была зарегистрирована в Карсон-Сити. Похоже, что на других юридических документах переход не отметился (Twitter принимает участие во многих судебных процессах: проблемы с цензурой в Индии, иски бывших сотрудников и невыплата средств поставщикам).

Сам Маск очень привязан к букве X (если даже не считать того, что она присутствует в имени его сына) – в 1999 году он основал X.com, онлайн-банк, который вскоре объединился с другой компанией, чтобы превратиться в PayPal. X также появляется в названии его продуктов и компаний – SpaceX, Tesla Model X.

После поглощения Twitter в октябре Маск заявил, что эта покупка «ускорит» создание загадочного суперприложения X «для всего». Оно, как заявил предприниматель, могло бы стать чем-то вроде китайского WeChat – программы для обмена сообщениями/социальных сетей/платежей, которая может похвастаться миллиардом пользователей; а функции Twitter должны играть в ней немаловажную роль.