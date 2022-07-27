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В GTA VI появится женщина-протагонист (впервые в серии) — Bloomberg

В GTA VI появится женщина-протагонист (впервые в серии) — Bloomberg

Сообщения о больших изменениях в Grand Theft Auto начали появляться задолго до подтверждения Rockstar Games факта разработки GTA VI и, честно говоря, пора уже. И вот сейчас Джейсон Шрайер из Bloomberg в отдельной публикации подтвердил, что Rockstar Games обновила свою корпоративную культуру, и это повлияло на разработку шестой номерной части известного на весь мир криминального боевика. Да, если верить информаторам журналиста, в GTA VI появится грабельный женский персонаж и им станет девушка-латиноамериканка.

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Джейсон Шрайер со ссылкой на людей, близких к разработке GTA, утверждает, что латиноамериканская героиня станет одним из двух главных героев. На сюжет и создание героев разработчиков вдохновила нашумевшая история пары пресловутых преступников — Бонни и Клайда В GTA VI появится женщина-протагонист (впервые в серии) — BloombergВ GTA VI появится женщина-протагонист (впервые в серии) — Bloombergизвестные американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии.

В публикации Bloomberg отмечается, что Rockstar внесла много изменений в разработку и, среди прочего, уменьшив разницу в оплате труда между разработчиками-женщинами и разработчиками-мужчинами, которая существует за кулисами. Также руководство обязалось не игнорировать и ответным образом реагировать на откровенно нетолерантно оскорбительные шутки над меньшинствами и маргинальными группами.

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Это очень серьезное изменение, которое имеет огромное значение для будущего франшизы — если эти сообщения подтвердятся, то GTA VI станет первой игрой в серии с женщиной-протагонисткой. Но здесь есть и обратная сторона медали и подобное резкое изменение курса может понравиться далеко не всем ценителям серии — для предыдущих частей характерна сексуальная объективизация женщин и трансфобных шуток у них хватало.

Кодовая часть новой GTA VI — Project Americas, а действия разворачиваются в выдуманном Майами с постоянно расширяющимся со временем миром, добавляя новые города, которые игроки смогут исследовать. Еще одно крупное изменение, которое следует из отчета Bloomberg, — новая часть получит столько закрытых помещений для исследования, сколько не было ни в одной предыдущей. Это значит, что шансы подойти к дому и просто зайти туда значительно растут. Если верить отчету, то GTA VI обещает очень много нового, так что Rockstar имеет все шансы в будущем в очередной раз всколыхнуть индустрию. Но как всегда, лучше сосредоточиться на настоящем и не создавать чрезмерных ожиданий, чтобы уберечь себя от горьких разочарований.


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