В GTA VI появится женщина-протагонист (впервые в серии) — Bloomberg

Сообщения о больших изменениях в Grand Theft Auto начали появляться задолго до подтверждения Rockstar Games факта разработки GTA VI и, честно говоря, пора уже. И вот сейчас Джейсон Шрайер из Bloomberg в отдельной публикации подтвердил, что Rockstar Games обновила свою корпоративную культуру, и это повлияло на разработку шестой номерной части известного на весь мир криминального боевика. Да, если верить информаторам журналиста, в GTA VI появится грабельный женский персонаж и им станет девушка-латиноамериканка.

Джейсон Шрайер со ссылкой на людей, близких к разработке GTA, утверждает, что латиноамериканская героиня станет одним из двух главных героев. На сюжет и создание героев разработчиков вдохновила нашумевшая история пары пресловутых преступников — Бонни и Клайда известные американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии.

Bloomberg: Rockstar Games has overhauled its workplace culture

Grand Theft Auto 6 will also feature a playable female protagonist for the first time; she's a latina that is one of a pair of leading characters, influenced by Bonnie & Clydehttps://t.co/3iu1w6NIhB pic.twitter.com/6ROTQFz3XA

