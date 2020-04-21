Игра Grand Theft Auto 6 находится в разработке с 2014 года и будет иметь большую карту





Несмотря на отсутствие официального анонса, нет сомнений в том, что Rockstar Games работает над Grand Theft Auto 6. На прошлой неделе уже были опубликованы первые сведения об этом проекте. Тогда предполагалось, что новая игра будет меньше, чем предыдущая часть на момент запуска. Однако новая порция слухов опровергает эти предположения.

Также сообщается – это неправда, что Grand Theft Auto 6 всё ещё находится на ранней стадии разработки, потому что подготовка к её запуску началась ещё в 2014 году. Тот факт, что игра фактически прошла этап ранней разработки, был подтверждён несколькими независимыми источниками. Вместе с тем, по словам Криса Либерти, новая часть серии будет иметь огромную карту, а не среднюю, как говорилось на прошлой неделе.

Хотя Крис Либерти не предоставляет никакой информации о своих источниках, в прошлом он доказал, что предоставляет надёжные сведения. Ранее он говорил о том, что Дэн Хаузер покидает Rockstar Games, ещё до официального объявления об этом. Таким образом, можно с высокой степенью доверия относиться к его словам об игре GTA 6. Если этот проект действительно находится в разработке с 2014 года, то можно ожидать выхода игры в ближайшие несколько лет, если принимать во внимание обычный цикл разработки для игр с открытым миром в Rockstar Games.

Источник: wccftech