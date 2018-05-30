Материнская плата ASUS H370 Mining Master позволяет подключить 21 видеокарту

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Как известно, криптовалютная «золотая лихорадка» оказала существенное влияние на рынок комплектующих для ПК и привела, в числе прочего, к появлению специализированных системных плат. За последнее время вышло немало подобных плат от различных производителей. Очередная такая плата, ориентированная на добытчиков криптовалюты, в настоящее время пополнила ассортимент ASUS.

Новинка называется H370 Mining Master и позволяет установить 21 видеокарту. Но сразу оговорим, что на обычное подключение видеокарты рассчитан только один слот PCIe 3.0 x16. В остальных случаях необходимы специальные удлинители, так называемые «райзеры», которые далеко не всегда способны блистать надежностью.

Производитель отмечает оптимизацию BIOS для добычи криптовалют и специальный режим Mining Mode.

Основой платы, как несложно догадаться, служит чипсет Intel H370. Плата рассчитана на процессоры Intel Core, Pentium и Celeron восьмого поколения в исполнении LGA 1151. Подсистема питания процессора построена по шестифазной схеме.

Для памяти есть два слота, в которые можно установить до 32 ГБ памяти DDR4 2666. Оснащение платы включает два порта SATA 6 Гбит/с, шесть портов USB 3.1 и четыре USB 2.0, и один Gigabit Ethernet. Для питания множества карт расширения на плате предусмотрены три 24-контактных разъема ATX.

Сведений о цене пока нет.

Источник: ASUS