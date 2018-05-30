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Материнская плата ASUS H370 Mining Master позволяет подключить 21 видеокарту
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Материнская плата ASUS H370 Mining Master позволяет подключить 21 видеокарту

Материнская плата ASUS H370 Mining Master позволяет подключить 21 видеокарту

Как известно, криптовалютная «золотая лихорадка» оказала существенное влияние на рынок комплектующих для ПК и привела, в числе прочего, к появлению специализированных системных плат. За последнее время вышло немало подобных плат от различных производителей. Очередная такая плата, ориентированная на добытчиков криптовалюты, в настоящее время пополнила ассортимент ASUS.

Новинка называется H370 Mining Master и позволяет установить 21 видеокарту. Но сразу оговорим, что на обычное подключение видеокарты рассчитан только один слот PCIe 3.0 x16. В остальных случаях необходимы специальные удлинители, так называемые «райзеры», которые далеко не всегда способны блистать надежностью.

Производитель отмечает оптимизацию BIOS для добычи криптовалют и специальный режим Mining Mode.

Основой платы, как несложно догадаться, служит чипсет Intel H370. Плата рассчитана на процессоры Intel Core, Pentium и Celeron восьмого поколения в исполнении LGA 1151. Подсистема питания процессора построена по шестифазной схеме.

Для памяти есть два слота, в которые можно установить до 32 ГБ памяти DDR4 2666. Оснащение платы включает два порта SATA 6 Гбит/с, шесть портов USB 3.1 и четыре USB 2.0, и один Gigabit Ethernet. Для питания множества карт расширения на плате предусмотрены три 24-контактных разъема ATX.

Сведений о цене пока нет.

Источник: ASUS

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