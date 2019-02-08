МАУ готовится к запуску Wi-Fi на своих авиарейсах по цене от $7 за 20 МБ трафика

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Авиакомпания МАУ планирует внедрить услугу по предоставлению доступа в интернет через сеть Wi-Fi во время перелётов. Отмечается, что принадлежащие ей самолёты Boeing 777-200ER технически готовы к запуску Wi-Fi на борту. Но для полноценного внедрения услуги необходимо получить соответствующие разрешения государственных органов.

Как заявил президент компании МАУ Юрий Мирошников, услугу предоставления спутникового интернета на борту самолёта компания запланировала еще при подписании контракта на поставку Boeing 777-200ER. Но так как ранее никто из украинских перевозчиков подобного сервиса не предоставлял, то есть необходимость адаптировать украинское законодательство под европейские стандарты. В частности, компании МАУ нужно получить разрешение на использование частот в диапазоне 14-14,5 ГГц, что требует внесения изменений в План использования радиочастотного ресурса, а также одобрения ответственных государственных органов.

Отмечается, что данный проект уже получил поддержку Национальной комиссии по связи и информатизации, Укрчастотнадзора, Госспецсвязи. На данный момент проект соответствующего постановления правительства проходит согласование в Мининфраструктуры и Государственной авиаслужбе. По прогнозам МАУ, регуляторная часть проекта может завершиться к концу марта. После этого компания сможет запустить услугу интернет-доступа через сеть Wi-Fi достаточно быстро.

«Технически у нас уже все готово к этому», — сообщил Мирошников.

Также в МАУ рассказали о стоимости услуги интернет-доступа на борту самолёта. Так, в зависимости от конкретных нужд, у пассажиров эконом-класса будет возможность выбрать один из трёх тарифных планов:

Lite будет включать в себя всего лишь 20 МБ трафика, а его стоимость составит $7;

Basic предлагает уже 50 МБ трафика, за которые необходимо будет заплатить $15;

Advanced включает 100 МБ предоплаченного трафика стоимостью $23.

Оплатить услугу можно будет прямо на борту с помощью банковской карты.

Вместе с тем, для пассажиров бизнес-класса интернет-трафик объёмом 200 МБ уже будут включаться в стоимость билета.

При этом в пресс-службе авиакомпании МАУ уточнили, что указанные выше цены утверждались ещё в конце 2017 года, поэтому не исключено, что к моменту запуска услуги они будут пересмотрены. Но не уточняется, в какую сторону они могут быть скорректированы.

Источник: «Дело»