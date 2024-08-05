«Дэдпул и Росомаха» заработал более $820 млн — и всего за 1,5 недели превзошел кассы первых двух фильмов

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Сейчас «Дэдпул и Росомаха» второй по сборам в 2024 году и уступает только хитовому мультфильму «Головоломка 2».

Кассовые сборы в $824 млн за менее чем две недели также обеспечили фильму третье место в списке самых кассовых лент с рейтингом R — после «Джокера» ($1,07 млрд) и «Оппенгеймера» ($975 млн). В то же время «Дэдпул и Росомаха» продемонстрировал лучший дебют в этой категории.

Сейчас «Дэдпул и Росомаха» заработал больше, чем первый и второй «Дэдпул» за все время проката — $783 млн и $786 млн соответственно. Производство третьего фильма обошлось в $200 млн, тогда как на маркетинг потратили еще $100 млн.

Благодаря мощным выходным супергеройской ленты Disney стала первой студией, которая в 2024 году заработала более $3 млрд — «руку» к общей кассе также приложили хитовый «Головоломка 2» ($1,5 млрд) и «Королевство планеты обезьян» ($397 млн). Следующие выпуски студии в этом году — «Чужой: Ромул», «Моана 2» и «Муфаса: Король Лев».

«Дэдпул и Росомаха» стал единственным фильмом Marvel, который вышел в 2024 году, и он вернул на экраны не только болтливого наемника Райана Рейнольдса, но и культового персонажа из команды Людей Икс в исполнении Хью Джекмана (обеспечив еще и кучу интересных камео), которые противостоят злодейке Кассандре, злой близняшке профессора Икс.

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Источник: Deadline

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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