MediaTek встроит графику NVIDIA в ARM-процессоры для смартфонов и ноутбуков в 2024 году

Ссылаясь на инсайдеров, DigiTimes сообщает, что MediaTek планирует интегрировать графические процессоры NVIDIA в свои SoC для смартфонов и ноутбуков на базе ARM. Высокопроизводительная мобильная видеокарта может стать большим конкурентным преимуществом по сравнению с чипами Qualcomm и Samsung, сотрудничающей с AMD. Утверждается, что будущий процессор получит расширенную поддержку искусственного интеллекта и игр. Процессоры MediaTek + NVIDIA появятся уже в 2024 году.

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NVIDIA открыта для лицензирования своих графических технологий, однако информация о сотрудничестве с MediaTek пока не подтверждена официально. Сообщается, что компании совместно разрабатывают процессоры для смартфонов и работают над решениями для ноутбуков Windows-on-Arm.

Новость несколько неожиданная – MediaTek уже некоторое время сотрудничает с AMD, а AMD использует решения MediaTek для Wi-Fi 6E. По слухам, обе компании работают над созданием ноутбуков с поддержкой 5G.

Видеокарты NVIDIA ценятся геймерами – их использование стало бы не только техническим, но и маркетинговым преимуществом MediaTek. Особенно это актуально для ноутбуков – пользователи будут иметь дело со знакомым брендом и, наверняка, мощными графическими решениями.

Лицензия архитектуры для MediaTek поможет NVIDIA вернуться на рынок мобильных гаджетов, который ей не удалось завоевать более 10 лет назад. В свое время компания разработала SoC Tegra для своих устройств Shield, планшетов и игровых консолей Nintendo Switch. Лицензирование – достаточно высокомаржинальный бизнес, но ему не сравниться с производством видеокарт для ПК и специализированных ускорителей.

Источники: DigiTimes, Tom’s Hardware, VideoCardz