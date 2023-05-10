MediaTek анонсировала процессор Dimensity 9200+ для игровых смартфонов

В качестве ответа на топовый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 компания MediaTek подготовила собственный высокопроизводительный чип, предназначенный для применения в игровых смартфонах. «Новая» SoC Dimensity 9200+ представляет собой доработанную и улучшенную версию прошлогоднего высокопроизводительного процессора Dimensity 9200. Реализованные улучшения должны быть особенно заметны в играх.

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Процессор MediaTek Dimensity 9200+ изготавливается на базе новейшего 4-нанометрового технологического процесса TSMC. Потенциально это должно увеличить время автономной работы. Вместе с тем чипсет получил более высокие тактовые частоты отдельных ядер:

Частота основного ядра Cortex-X3 повышена с 3,05 ГГц до 3,35 ГГц,

Частота трех производительных ядер Cortex-A715 – с 2,85 ГГц до 3 ГГц,

Частота четырех эффективных ядер Cortex-A510 – с 1,8 ГГц до 2 ГГц.

Дополнительно компания «ускорила» графическое ядро Immortalis-G715 на 17%. Прочие компоненты чипа, такие как блок ИИ, цифровой сигнальный процессор и модуль беспроводной связи с поддержкой WiFi 7, не претерпели изменений.

MediaTek ожидает, что первые смартфоны с процессором Dimensity 9200+ будут выпущены в конце этого месяца, хотя компания пока не уточнила названия производителей.

Источник: Engadget