Медики использовали Apple Vision Pro во время операций

Медицинская команда больницы Кромвеля в Лондоне использовала Apple Vision Pro во время двух операций на позвоночнике. Врачи называют устройство инструментом, который «меняет правила игры», что подтверждает заявления Apple о том, что гарнитура имеет будущее как медицинское устройство.

Сами врачи не носили Vision Pro, но операционная медсестра, как сообщается, была в очках виртуальной реальности во время подготовки к операциям и во время самих процедур. Vision Pro использовали для просмотра виртуальных экранов, установленных в операционной, чтобы выбирать инструменты и следить за ходом операции, передаёт Gizmodo.

Программное обеспечение, используемое в больнице Кромвеля, было разработано eXeX — компанией, которая создает приложения на основе искусственного интеллекта для хирургов.

Сотрудничество с eXeX по использованию Apple Vision Pro существенно изменило способ оказания помощи нашим пациентам. Это настоящая привилегия — быть первой командой в Великобритании и Европе, которая использует это программное обеспечение в хирургии, и я с нетерпением жду того, как технология будет развиваться и какое влияние она может оказать на больницы. — из пресс-релиза больницы.

Согласно недавнему пресс-релизу Apple, компания Stryker рекламирует приложение myMako для Vision Pro, которое помогает врачам разрабатывать хирургические планы для замены тазобедренного и коленного суставов с помощью 3D-моделей и других инструментов. Многие другие компании и разработчики используют Vision Pro для медицинской подготовки и обучения, создавая такие приложения, как Fundamental Surgery, CollaboratOR 3D и Complete HeartX.

Благодаря уникальным возможностям visionOS разработчики в области здравоохранения создают новые приложения, которые ранее были невозможны, трансформируя такие сферы, как клиническое образование, планирование хирургических операций, обучение, медицинская визуализация, поведенческое здоровье и т.д.

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