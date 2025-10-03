banner
Модер облепил iPhone 17 Pro Max радиаторами SSD: на 20% стабильнее в 3D Mark и Apple ProRes

Андрій Русанов

Энтузиаст показал мод iPhone 17 Pro Max, который вряд ли реализует Apple. Пять радиаторов для SSD делают из телефона не такого «горячего конька».

T-K-Tronix с Reddit показал результаты своей работы на нескольких фото. Его произведение не лишено эстетики, хотя вряд ли такой iPhone можно назвать карманным устройством. В результате модер получил более 90% стабильности в стресс-тесте 3D Mark Steel Nomad Light. Как можно понять из комментариев автора, он стремился улучшить стабильность и производительность видеозаписи в режиме Apple ProRes. Этот качественный режим ощутимо нагревает телефоны во время длительных сеансов записи в высоком разрешении и приводит к троттлингу.

Умелец не продемонстрировал показателей 17 Pro Max до эксперимента. Поэтому Tom’s Hardware поискал их где-то и нашел у ютубера Max Tech. Тот получил результат 69,4% в стандартном тесте Steel Nomad Light. В сравнении эффективность такого охлаждения кажется большой, хотя вряд ли подобным монстром удобно пользоваться. Впрочем, в каких-то режимах стационарной съемки с использованием Apple ProRes дополнительные радиаторы имеют смысл.

Дополнительному охлаждению iPhone 17 Pro Max способствует новый алюминиевый корпус и уменьшенное количество стекла в оформлении устройства. Более того, Apple серьезно отнеслась к охлаждению и тротлингу, когда оснастила 17 Pro испарительной камерой. По словам компании, камера с деионизированной водой способствует равномерному распределению тепла внутри корпуса и теплоотводу. Apple говорит, что новая система в сочетании с рамой охлаждает устройство в 20 раз эффективнее, но, как видим, этот показатель можно существенно улучшить.

Конечно, система T-K-Tronix — скорее proof-of-concept. Но легко можно представить дополнительные профессионально изготовленные или даже промышленные радиаторы, совместимые с аксессуарами для стационарной съемки. В компактном карманном аппарате трудно организовать действительно эффективное охлаждение с соблюдением формата, а современные процессоры достаточно быстрые и горячие.

