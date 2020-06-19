Meizu 17 и Meizu 17 Pro останутся единственными новыми смартфонами бренда на этот год, а FlymeOS приправят рекламой





В прошлом месяце Meizu вывела на рынок новые флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro, которые получились достаточно интересными — главным образом благодаря сочетанию весьма неплохих аппаратных характеристик с относительно невысокой ценой. И больше никаких новых смартфонов Meizu в этом году не ожидается, если верить свежим данным из Китая. То есть, Meizu 17 и Meizu 17 Pro останутся единственными новинками от Meizu в этом году.

Причина якобы в том, что серия Meizu 17 предлагается по очень хорошей цене, поэтому нет необходимости выпускать какие-либо другие телефоны. Официально Meizu 17 и Meizu 17 Pro продаются только в Китае, где они предлагаются по цене от $520 и $605 соответственно, будучи далеко не самыми доступными моделями на базе SoC Snapdragon 865, Для сравнения, Redmi K30 Pro (он же Poco F2 Pro) стоит на китайском рынке от $425.

На самом деле причина может быть в другом. Как мы уже неоднократно отмечали, в отличие от Sony, LG и HTC, кроме смартфонов, у Meizu больше нет никаких существенных источников дохода. В то же время дела Meizu уже давно обстоят не самым лучшим образом. Так что вполне вероятно, что на разработку и запуск новых моделей у Meizu попросту нет ресурсов. В пользу этого говорит другое сообщение из Китая. В фирменной оболочке FlymeOS на базе Android в обозримом будущем появится реклама, хотя говорится, что она не должна быть навязчивой.

Кроме того, на вторую половину 2020 года у Meizu запланирован запуск экосистемы умного дома и новые устройства соответствущей категории. Также ранее Meizu заявляла о новых беспроводных наушниках, запланированный к выходу на эту осень.

Источник: Gizmochina