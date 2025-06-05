Меньше Apple iPhone 5 — компактный смартфон Bluefox NX1 стоит от $83

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Наступили времена, когда смартфоны с диагональю дисплея менее 6 дюймов исчезли с рынка, а 6,3-дюймовые модели считаются компактными. Apple iPhone 16E с его 6,1-дюймовым экраном является едва ли не самым маленьким представителем категории современности. Иными словами, в нынешних условиях, где смартфоны становятся все больше, тяжелее и обязательно «на 6,7 дюйма и более», найти что-то компактное — это почти как поймать единорога. И тут на сцену выходит Bluefox NX1 — малыш с 4-дюймовым дисплеем, который даже меньше легендарного iPhone 5. И хотя он выглядит как игрушка, внутри у него спрятана довольно приличная начинка, включая батарею на 3000 мА-ч. Неожиданно? Рассмотрим подробнее.

Характеристики Bluefox NX1

Bluefox NX1 — это ультракомпактный смартфон, который явно бросает вызов современным «лопатам». Экран — всего 4 дюйма, но с модной «динамической каплей» в стиле Dynamic Island, которая умеет показывать заряд аккумулятора, входящие звонки и другие полезные мелочи. Сам экран выполнен на базе панели IPS с разрешением 1168×540 пикселей, пиковой яркостью 500 нит и стандартной частотой обновления 60 Гц.

Но, естественно, за такую компактность и бюджетную цену пришлось чем-то пожертвовать. Процессор здесь — старенький MediaTek Helio G81 (еще с 2019 года). С повседневными задачами он должен справиться и даже на игры должно хватить (в тесте Antutu он набирает около 255 тыс. баллов). Смартфон может содержать 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенного хранилища. Еще есть поддержка карты памяти microSD.

Камеры в Bluefox NX1 довольно скромные по нынешним меркам. Основная камера одиночная и выполнена на базе 21-мегапиксельного сенсора Sony IMX230. Фронтальная камера интегрирована в ту самую динамическую зону и имеет 5-мегапиксельный сенсор. Имея размеры всего 10×4,9×1,2 см, NX1 даже меньше iPhone 5 благодаря более тонким рамкам. Несмотря на крошечные размеры, внутри NX1 разместилась батарея емкостью 3000 мА-ч. Этого должно хватать на день работы (без игр), учитывая малый экран и не слишком прихотливую «начинку».

Устройство работает под управлением Android 15. Но пока неизвестно, стоит ли надеяться на обновление операционной системы. Зато приятно, что стартует он сразу со свежей версии ОС.

Цена

Смартфон Bluefox NX1 уже поступил в продажу в Китае. За базовую версию с 4+64 ГБ памяти просят примерно $83. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища стоит около $111. Глобальный релиз ожидается в конце июня.

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Bluefox NX1 — это настоящий нонконформист среди смартфонов. Да, у него не топовые комплектующие, но при этом он не стоит как половина ноутбука. Во времена, когда телефоны еле умещаются в карман, этот малыш найдет свою аудиторию.

Источник: notebookcheck

Раздел Технологии выходит при поддержке

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