Мессенджер Signal тестирует функцию перевода средств через криптовалюту MobileCoin

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Мессенджер Signal объявила о тестировании новой системы одноранговых платежей в бета-версии своих приложений. Новая функция под названием Signal Payments в настоящее время поддерживает только один протокол – криптовалюту и кошелёк MobileCoin (MOB).

MobileCoin поддерживает тесные отношения с соучредителем и генеральным директором Signal Мокси Марлинспайком, который консультировал компанию перед последним раундом финансирования.

«Первый платёжный протокол, поддержку которого мы добавили, – это сеть ориентированная на конфиденциальность платежей под названием MobileCoin, которая имеет свою собственную валюту, MOB», — написал в блоге Джун Харада, глава отдела развития и коммуникаций Signal. «Как всегда, наша цель – держать ваши данные в ваших руках, а не в наших руках; архитектура MobileCoin такова, что Signal не имеет доступа к вашему балансу, полной истории транзакций или средствам. Вы также можете перевести свои средства в любое время, если захотите переключиться на другое приложение или сервис».

Компания заявляет, что пока что протестировать новую возможность могут только жители Великобритании. Для этого потребуется зарегистрироваться в MobileCoin и получить доступ к функции переводов через бета-версию Signal.

Источник: The Verge