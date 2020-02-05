Мессенджер Viber запустил функцию «Мои заметки», где можно собирать и систематизировать сообщения, напоминания, списки дел и т.д.

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Разработчики мессенджера Viber объявили о запуске новой функции «Мои заметки», которая поможет систематизировать события, упорядочить повседневные задачи, а также сделает взаимодействие с пользователями еще эффективнее.

В компании Rakuten отметили, что ежедневная деятельность современных пользователей подразумевает постоянный режим многозадачности, при этом одновременно отслеживать разноплановые дела (работа, семья, развлечения) достаточно трудно. Именно поэтому Viber создал специальную секцию «Мои заметки» в списке чатов, куда можно записывать актуальные дела, хранить фотографии, напоминания и др.

Решение разработано для ежедневного обмена данными и организации задач в рамках одного приложения для общения, оно позволяет:

создавать списки дел и отмечать их выполнение;

сохранять избранные сообщения, видео, фото и стикеры в одном месте;

синхронизировать данные с любым устройством (например, смартфоном, компьютером, планшетом);

устанавливать напоминания для важных предстоящих событий.

«Ключевой приоритет для нас — cделать повседневную жизнь пользователей Viber еще удобнее, и новая функция “Мои заметки” как раз позволит нам выйти на новый уровень в достижении поставленной цели», — отметил Офир Эял (Ofir Eyal), операционный директор Rakuten Viber. Благодаря надежной защите приватных данных и улучшенному пользовательскому опыту люди доверяют нашему приложению. Мы рады предложить им новый инструмент, с помощью которого можно с легкостью привести в порядок свои мысли, желания и ежедневные задачи в рамках одной платформы».

Отметим, что глобальная аудитория Viber насчитывает более 1 млрд пользователей, которые отправляют в приложении свыше 7 млн сообщений в минуту. В свою очередь в Украине этот мессенджер установлен у 96% владельцев смартфонов.

Напомним, что вчера японская компания Rakuten, которой принадлежит мессенджер Viber, заявила что откроет новый R&D-центр в Киеве и расширит штат существующего офиса в Одессе.

Источник: Viber