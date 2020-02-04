Минцифры: Японская компания Rakuten, которой принадлежит мессенджер Viber, откроет R&D-центр в Киеве

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Японская компания Rakuten собирается расширить свое присутствие в Украине, для чего увеличит состав существующего в Одессе офиса и откроет новый R&D-центр в Киеве. Об этом руководство компании, которая владеет мессенджером Viber, заявило на встрече в Минцифре.

В переговорах приняли участие заместители Министра цифровой трансформации Александр Борняков и Валерия Ионан, а также исполнительный вице-президент компании Rakuten Ясуфуми Хираи (Yasufumi Hirai) и операционный директор компании Viber Офир Эйал (Ofir Eyal).

Сегодняшняя встреча стала продолжением переговоров между Президентом Украины Владимиром Зеленским с основателем компании Rakuten Хироси Микитани, которые состоялись в июне 2019 года. Тогда господин Микитани одобрил инициативу «Государство в смартфоне» и выразил готовность увеличивать свою инвестиционную активность в Украине.

В Украине компании Rakuten могут быть интересны такие направления, как стимулирование развития IT-отрасли; работа с украинским блокчейн-комьюнити; участие в образовательных проектах; стажировка студентов; создание сервисов для предпринимателей и т.п.

Напомним, что Rakuten — это крупная японская e-commerce-компания, обладающая одним из самых крупных интернет-магазинов в мире. В 2014 году Rakuten приобрела мессенджер Viber за $900 млн, в данный момент это мобильное приложение установлено на 96% смартфонов украинцев.

Источник: Минцифры