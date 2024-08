Meta закрыла Ready at Dawn — 21-летнюю студию, которая стоит за The Order: 1886 и God of War: Chains of Olympus

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Студия всего полтора года назад перешла во владение Meta.

По информации Android Central, Meta закрыла Ready at Dawn Studios — после июльского объявления о сокращении бюджета подразделения Reality Labs на 20% до 2026 года.

Ready at Dawn была основана в 2003 году выпускниками Naughty Dog и Blizzard Entertainment. Первую игру студия выпустила вместе с Daxter (дополнительный продукт PlayStation Portable для серии платформеров Naughty Dog), впоследствии были три игры из серии God of War (Chains of Olympus, Ghost of Sparta и Olympus Collection), а в 2015 году вышел оригинальный проект студии, приключенческий экшен The Order: 1886 (на то время он стал одной из самых ожидаемых игр года).

В 2018 году Ready at Dawn направила свое внимание на VR и выпустила первые две игры из серии Echo, включая бесплатную виртуальную спортивную игру Oculus Rift и Quest Echo Arena и интерактивную научно-фантастическую приключенческую игру Lone Echo. Обе получили отклик от фан-базы виртуальной реальности, что привело к выпуску продолжений, включая шутер на арене Echo Combat в 2018 году и Lone Echo II в 2021 году.

Oculus приобрела студию в 2023 году и позволила ей продолжить работу в офисах в Калифорнии и Орегоне. В том же году Meta закрыла свою бесплатную игру Echo VR из-за уменьшения количества игроков.

Отметим, что в 2023 году Meta сократила около 20 000 работников, а Марк Цукерберг охарактеризовал его как «год эффективности».

