Metacritic удалил из Videogamer обзор Resident Evil Requiem: рецензию написал ИИ, а не журналист

Агрегатор обзоров Metacritic удалил рецензию на Resident Evil Requiem, поскольку она была создана ИИ, сообщает Kotaku. Обзор был опубликован на британском игровом сайте VideoGamer, но, кажется, его «написал» фейковый журналист-ИИ, а не реальный человек.





Хотя трудно подтвердить на 100%, создан ли текст ИИ, уже после нескольких строк обзора VideoGamer заметно, что что-то не так. Самый большой сигнал — кроме чрезмерного использования искусственных метафор, — это отсутствие деталей, которые нельзя было бы узнать просто из трейлера игры. Ограничения на то, что можно показывать в рецензии до релиза, могут быть строгими, но хороший критик всегда находит способ описать свой опыт без общих фраз. Обзор VideoGamer, подписанный «Брайан Мерриголд», этого не делает.

Как отметил по крайней мере один пользователь в X, стоит относиться с подозрением и к Мерриголду. Профиль автора на VideoGamer столь же неуклюже написанный. При попытке сохранить изображение локально, его название файла — «ChatGPT-Image-Oct-20-2025-11_57_34-AM-300×300» — тоже выдает его происхождение, как и сам обзор, а фотография профиля, кажется, создана ИИ. Издание Kotaku проверили аккаунты в X нескольких других авторов недавних материалов на VideoGamer и обнаружили подобные признаки. Все их аватарки выглядят как созданные ИИ, а аккаунты были созданы примерно в одно и то же время в октябре 2025 года.

Metacritic полагается на обзоры реальных изданий, чтобы сформировать оценку, отражающую общее критическое мнение об игре или фильме, подобно Rotten Tomatoes. Хотя существуют споры о том, хорошо ли, что популярный сайт превращает подробные тексты рецензий на цифру, которую можно обсуждать, все, вероятно, согласятся, что включение фейковых обзоров, созданных ИИ, — плохая идея. В ответ на обнаружение, что обзор VideoGamer вероятно создан ИИ, Metacritic удалил его со страницы Resident Evil Requiem.

«Рецензия на RE Requiem и несколько других обзоров VideoGamer 2026 года были удалены из Metacritiс», — сообщил Марк Дойл, соучредитель Metacritic, изданию Kotaku.

По словам Алекса Дональдсона, основателя и издателя RPG Site, Metacritic также прислал всем игровым сайтам и издателям, с которыми сотрудничает, информацию о своей политике в отношении обзоров, созданных ИИ.





Metacritic has sent a reminder email to all games site editors/publishers which is pretty strong, and great: — Alex Donaldson (@apzonerunner.com) 2026-02-26T18:03:13.801Z

«Наша политика заключается в том, что мы никогда не будем включать обзор, созданный ИИ, на Metacritic, и если мы позже обнаружим такой обзор, мы удалим его немедленно и разорвем связи с изданием после проведения расследования», — заявляет агрегатор.

Публикация обзора, написанного ИИ, на новостном сайте так же серьезна, как и его агрегирование Metacritic, и, Кажется, именно это делает VideoGamer. Компания ClickOut Media, которая владеет VideoGamer и рядом других изданий, якобы сократила персонал своих игровых сайтов в начале этого месяца, чтобы перейти к контенту, созданному ИИ. Просеивать массивы материалов, созданных ИИ, будь то в социальных сетях или на Pinterest, становится все более необходимым в интернете. Теперь, очевидно, Metacritic — еще одно место, где читателям следует быть настороже.

